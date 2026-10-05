Cómo adaptar tu casa para perros y gatos: espacios, cuidados y convivencia

Cuando una mascota llega a casa, llega un nuevo integrante de la familia. Y con él, cambian nuestras rutinas, nuestros espacios y la forma en que nos vinculamos. En este capítulo de Manada, conversamos sobre los primeros pasos para recibir a un perro o un gato en casa, desde cómo adaptar los espacios y establecer rutinas hasta entender sus necesidades y generar un entorno en el que puedan sentirse seguros, cómodos y parte de la familia.

Para hablar de este proceso, en el primer episodio conversamos con Francisco Winterhalter, técnico veterinario y experto en comportamiento canino y Florencia Barrios, docente, investigadora de la Facultad de Veterinaria de la UdelaR y experta en comportamiento felino.