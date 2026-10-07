Qué quiere decir un gato cuando mira a su dueño y parpadea lentamente

Los gatos tienen distintas formas de comunicarse con las personas y algunas de ellas pueden pasar inadvertidas. Una de las más reconocibles es el llamado “parpadeo lento”: el animal mantiene la mirada sobre su cuidador y cierra los ojos de manera pausada.

La veterinaria Marina Soriano considera que se trata de una señal de confianza. “Otra señal muy importante es el parpadeo lento: si un gato te mira y cierra los ojos despacio, está mostrando confianza”, explicó.

La veterinaria Margaret Lean Cole también relaciona este comportamiento con un estado de tranquilidad. En su página web lo describe como una forma de comunicación emocional positiva mediante la cual el gato transmite que está relajado y confía en la persona que tiene delante.

Una de las explicaciones está vinculada con la propia conducta de los felinos. Cerrar los ojos frente a otro individuo supone bajar la guardia durante unos instantes, por lo que este comportamiento puede aparecer cuando el animal no percibe una amenaza en su entorno.

Foto: Pxhere.

Qué dice la investigación sobre el parpadeo lento

El comportamiento también fue analizado científicamente. Una investigación publicada en Scientific Reports observó que los gatos respondían con mayor frecuencia cuando las personas realizaban el gesto de cerrar lentamente los ojos.

El estudio encontró además que, después de que un humano hiciera ese movimiento, los gatos tenían más probabilidades de acercarse para interactuar.

Por eso, cuando un gato mira a una persona y parpadea lentamente, los especialistas recomiendan responder de una manera similar. La persona puede mantener la mirada y cerrar los ojos despacio, en lugar de acercarse de golpe o intentar acariciarlo inmediatamente.

La veterinaria Wailani Sung señala que este comportamiento puede interpretarse como una señal de que el gato “no se siente amenazado ni tiene miedo de usted”. En esas circunstancias, el animal podría estar dispuesto a continuar con la interacción e incluso aceptar caricias.

Gato descansa relajado con su dueña. Foto: Freepik.

Por qué no alcanza con observar los ojos

Aunque el parpadeo lento puede asociarse con confianza y comodidad, los especialistas advierten que no debe analizarse como una señal aislada.

Para interpretar el comportamiento del gato también es necesario prestar atención a su postura corporal, las orejas, la cola y el resto de sus movimientos. Estos elementos permiten distinguir si el animal busca acercarse y tener contacto o si, aunque esté tranquilo, prefiere conservar cierta distancia.

De esta manera, el parpadeo lento puede formar parte del lenguaje que los gatos utilizan para expresar que se sienten seguros en presencia de una persona, pero su significado debe interpretarse junto con las demás señales de su comportamiento.

En base a El Tiempo/GDA