¿Por qué los gatos duermen tanto? La razón está relacionada con su instinto de caza

Un gato adulto sano puede pasar buena parte del día durmiendo. Aunque a veces pueda parecer que simplemente se trata de pereza, los períodos prolongados de descanso tienen relación con el comportamiento de sus antepasados salvajes y con su condición de depredadores.

Los gatos domésticos suelen dormir entre 12 y 16 horas diarias, mientras que los gatitos y los animales de edad avanzada pueden superar ese rango.

Los felinos conservan un patrón de actividad relacionado con la caza. Según el hospital veterinario VCA, aunque los gatos domésticos pueden presentar ráfagas de energía durante la noche, no son animales estrictamente nocturnos.

La clasificación más adecuada es crepuscular, ya que suelen estar más activos durante las horas de penumbra, especialmente al amanecer y al atardecer. Esos son también los momentos en que muchas de sus presas se encuentran en movimiento.

La organización veterinaria británica PDSA señala que este comportamiento está relacionado con su instinto cazador. Además, sus ojos están adaptados a condiciones de poca luz, lo que les permite detectar movimientos durante esas horas.

Este 20 de febrero se celebra el Día Internacional del Gato Foto de Yerlin Matu en Unsplash

El descanso después de la actividad

Aunque los gatos domésticos ya no necesitan salir a cazar para alimentarse, conservan características propias de los depredadores.

La veterinaria Sandra C. Mitchell, en un artículo publicado por PetMD, explica que actividades como cazar, jugar y explorar el entorno requieren un importante gasto de energía. El descanso permite recuperarla y mantenerse alerta y concentrado cuando llega el momento de volver a actuar.

El sitio veterinario británico Vet Help Direct también relaciona los períodos prolongados de sueño con el gasto energético que supone la actividad de caza, especialmente durante el amanecer y el atardecer.

Los ciclos de sueño de los gatos, además, no son iguales a los de los seres humanos. De acuerdo con la información citada en el artículo, cada ciclo puede durar cerca de 100 minutos y alterna períodos de sueño ligero con momentos de sueño profundo.

¿Cuándo debería preocupar el exceso de sueño?

Dormir entre 12 y 16 horas al día puede ser normal en un gato adulto sano. Los gatitos y los animales mayores pueden necesitar todavía más descanso.

Sin embargo, si el comportamiento habitual del animal cambia y existe la sospecha de que puede estar enfermo o sentir dolor, se recomienda consultar con un veterinario. Los gatos pueden ocultar problemas de salud, por lo que cualquier cambio llamativo en sus hábitos merece atención profesional.

En definitiva, las largas horas de sueño de los gatos no son simplemente una señal de que son animales perezosos. Se trata de un comportamiento relacionado con su evolución como depredadores, que les permite conservar y recuperar energía para los momentos de mayor actividad.

En base a El Tiempo/GDA