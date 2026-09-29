¿Qué hay que tener en cuenta antes de adoptar una mascota y llevar un perro o gato a casa?

Adoptar una mascota es una decisión que puede transformar la rutina de una familia. Antes de llevar un perro o un gato a casa, es importante preparar el espacio, conocer sus necesidades y evaluar si se cuenta con el tiempo y los recursos necesarios para garantizar su bienestar.

La llegada de un animal de compañía suele estar acompañada de entusiasmo, pero también implica asumir un compromiso a largo plazo. Alimentación, cuidados, atención veterinaria, seguridad, adaptación y tiempo de dedicación son algunos de los aspectos que conviene considerar antes de tomar la decisión.

Qué preparar antes de la llegada de una mascota

Uno de los primeros pasos es reunir los elementos que el animal necesitará en su día a día. Entre ellos se encuentran el collar y la correa, en el caso de los perros, además de una placa de identificación con su nombre y un contacto para facilitar su ubicación si se pierde.

También será necesario contar con recipientes para el agua y el alimento, una cama o un lugar destinado al descanso y distintos elementos para su cuidado y entretenimiento. Juguetes, premios, artículos de limpieza, cepillo, cortaúñas y productos para el baño forman parte de las provisiones que pueden resultar necesarias. En el caso de los gatos, también se debe disponer de un arenero y elementos adecuados para que puedan rascar.

La preparación del hogar es otro punto fundamental. Antes de que llegue la mascota, conviene revisar los distintos ambientes y guardar aquellos objetos que puedan representar un riesgo. Si hay otras personas en la casa, también es importante conversar previamente sobre la decisión y establecer cómo será la convivencia.

Contar con un espacio propio y seguro puede ayudar al animal a sentirse más protegido y favorecer su proceso de adaptación al nuevo entorno.

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Veterinario, cuidados y adaptación

Otro aspecto que se debe resolver es la atención veterinaria. Es necesario contar con un profesional que pueda realizar el seguimiento de la salud de la mascota y atender tanto los controles habituales como situaciones imprevistas. Las consultas, estudios, controles de peso y alimentación, desparasitaciones y vacunas forman parte de los cuidados que pueden requerirse.

El adiestramiento y la socialización también demandan tiempo y compromiso. La mascota necesitará aprender progresivamente las reglas del hogar y adaptarse a la convivencia con las personas y otros animales. Para que ese proceso sea adecuado, es importante actuar con paciencia y afecto, ya que el cambio de ambiente puede generar un período de adaptación y modificar su comportamiento.

La decisión de adoptar también debería contemplar el estilo de vida de quienes convivirán con el animal. Tener una mascota supone destinar tiempo, dinero, cuidados e interacción, además de atender sus necesidades de salud y brindarle afecto.

De acuerdo con datos de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de Ciudad de México (PAOT), el 70% de las personas que compran o reciben como regalo a un animal de compañía lo abandonan durante su primer año de vida.

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La cifra pone el foco en la importancia de pensar la adopción como un compromiso y no como una decisión impulsiva. Antes de sumar un perro o un gato a la familia, evaluar las condiciones del hogar, la disponibilidad de tiempo y la capacidad para asumir los gastos y cuidados necesarios puede contribuir a una convivencia más responsable y duradera.

En base a El Universal/GDA