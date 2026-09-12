Mucho más que una muestra de cariño: lo que intenta comunicarte tu gato cuando te lame la piel

Los gatos lamen a las personas por diferentes motivos y no siempre lo hacen como una simple muestra de afecto. Este comportamiento forma parte del acicalamiento social, una conducta que los felinos incorporan desde pequeños y que puede ayudarlos a establecer y fortalecer vínculos dentro de su grupo.

Cuando un gato lame a su dueño, puede estar manifestando confianza, cercanía y familiaridad. A través de este contacto, además, puede reconocer a la persona como parte de un entorno conocido y seguro.

¿Por qué un gato lame a su dueño?

El lamido de los gatos puede aparecer cuando el animal busca contacto, disfruta de la atención o encuentra agradable el sabor de la piel. También puede formar parte de sus hábitos de aseo y de las interacciones cotidianas que mantiene con las personas que lo rodean.

Para comprender qué significa que un gato lama a una persona, es importante prestar atención al contexto en el que ocurre y a la reacción del animal. No todos los lamidos tienen necesariamente el mismo significado.

De acuerdo con el diario TN, veterinarios señalan que esta conducta también puede cumplir funciones relacionadas con la protección y la comunicación. Por eso, el lamido no debería interpretarse automáticamente como una demostración de cariño: su significado puede variar según la situación y el vínculo que el gato tenga con la persona.

Gato negro. Foto: Canva.

¿Qué significa que un gato lama a su dueño?

Existen diferentes razones que pueden explicar este comportamiento:



Busca interacción: puede recurrir al contacto para iniciar un momento de atención o cercanía.

puede recurrir al contacto para iniciar un momento de atención o cercanía. Reconoce un olor familiar: el contacto con la piel puede formar parte de sus hábitos de convivencia y reconocimiento.

el contacto con la piel puede formar parte de sus hábitos de convivencia y reconocimiento. Responde a las caricias: algunos gatos lamen durante momentos de tranquilidad, relajación y contacto con sus dueños.

algunos gatos lamen durante momentos de tranquilidad, relajación y contacto con sus dueños. Explora sabores: el interés por la sal del sudor o por restos de comida presentes en la piel también puede explicar algunos lamidos.

el interés por la sal del sudor o por restos de comida presentes en la piel también puede explicar algunos lamidos. Mantiene una rutina social: el acicalamiento social es una conducta que puede trasladarse a la relación entre gatos y personas.

el es una conducta que puede trasladarse a la relación entre gatos y personas. Manifiesta incomodidad: si el lamido se vuelve insistente o aparece acompañado de otros cambios de comportamiento, es conveniente prestar atención a lo que está sucediendo.

Gato sobre el teclado Imagen creada por Chat GPT

¿Qué revela el acicalamiento entre gatos sobre su relación?

Cuando dos gatos se lamen, pueden estar compartiendo una actividad que combina el cuidado corporal con la convivencia. El acicalamiento entre gatos suele aparecer entre animales que se sienten cómodos juntos y puede funcionar como una manera de mantener el contacto durante los momentos de descanso.

Esta conducta también permite que un gato pueda alcanzar zonas del cuerpo que otro animal no logra limpiar con facilidad. Sin embargo, no todos los felinos tienen la misma tolerancia al contacto. Por eso, la frecuencia del acicalamiento social puede variar de acuerdo con la personalidad de cada animal y con el vínculo que hayan desarrollado.

¿Cuándo el lamido excesivo de un gato requiere atención?

Si un gato comienza a lamerse de manera insistente, puede estar reaccionando ante una molestia, una alteración en la piel o alguna situación que le provoca incomodidad. La aparición de este comportamiento no significa necesariamente que exista una enfermedad, pero sí puede ser una señal para observar al animal con mayor detenimiento.

Si el lamido excesivo se concentra en una determinada zona, provoca lesiones o aparece acompañado de cambios en el apetito, el descanso o la actividad habitual, es recomendable consultar con un veterinario. Una evaluación profesional puede ayudar a determinar qué está provocando la conducta y si el animal necesita algún tratamiento.