La vida exclusivamente puertas adentro puede pasarle factura al bienestar de los gatos. Cuando pasan jornadas prolongadas sin los estímulos necesarios para desplegar sus instintos básicos, es frecuente que desarrollen cuadros de ansiedad, apatía y alteraciones en su conducta cotidiana. Por ese motivo, garantizarles instancias de movimiento y exploración resulta clave para mantener su equilibrio.

Según recogió el medio Radio Mitre, el médico veterinario y etólogo Diego Díaz advirtió que los felinos requieren canalizar conductas propias de su especie, como trepar, jugar, cazar y reconocer el terreno. Cuando las paredes del hogar limitan estas posibilidades, el animal queda expuesto a niveles de estrés que terminan impactando en su rutina.

El impacto de la falta de estímulos

La carencia de desafíos físicos y mentales repercute de forma directa en el temperamento de la mascota. De acuerdo con lo planteado por Díaz, muchos gatos exteriorizan el tedio y la tensión acumulada a través de reacciones que encienden las alarmas de quienes conviven con ellos.

Entre las principales señales de alerta se destacan el hábito de hacer sus necesidades fuera de la bandeja sanitaria, el surgimiento de episodios de agresividad y cuadros de ansiedad derivados del sedentarismo. A esto se suma la frustración por no contar con oportunidades reales para desarrollar sus destrezas naturales.

El especialista puntualizó que, si bien los juguetes colaboran para dinamizar el día a día del animal, por sí solos no alcanzan. Es indispensable acondicionar la vivienda para que el felino tenga margen para desplazarse, vigilar su entorno y ganar altura.

Foto: Pxhere.

Salidas al aire libre y alternativas dentro del hogar

En ese escenario, los paseos supervisados aparecen como una herramienta eficaz para ampliar el horizonte sensorial del gato y permitirle tomar contacto con ambientes distintos. Díaz subrayó que estas incursiones contribuyen a disipar el aburrimiento, incentivan el ejercicio físico y brindan experiencias novedosas de exploración.

No obstante, el experto aclaró que la dinámica dista mucho de la forma en que se pasea a un perro. Para que el recorrido sea seguro y libre de sobresaltos, la recomendación es emplear un pretal o arnés junto con una correa larga, respetando siempre los tiempos del animal. Para lograr una buena experiencia, sugirió iniciar el acostumbramiento desde cachorros —idealmente antes de los cuatro meses, en plena etapa de socialización— y optar por espacios calmos, lejos del bullicio o el tránsito intenso que puedan asustarlos.

Gato negro. Foto: Canva.

Como no todos los ejemplares se sienten a gusto en el exterior, el veterinario propuso también enriquecer el espacio interior mediante estrategias sencillas: colocar rascadores y torres para fomentar la escalada, diseñar circuitos con obstáculos, instalar hamacas junto a las ventanas para que observen el movimiento de la calle y sumar estantes o repisas en altura para que aprovechen los distintos niveles de la casa. En definitiva, cuidar a un gato implica mucho más que asegurarle alimento y abrigo: exige ofrecerle un entorno activo donde pueda ser fiel a su naturaleza.

En base a El Tiempo/GDA