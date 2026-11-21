Encontrarse con un gato en la calle puede despertar las ganas de acercarse y acariciarlo. Sin embargo, que un felino se muestre tranquilo ante la presencia humana no significa necesariamente que quiera ser tocado. Algunos buscan la compañía de las personas, mientras que otros prefieren mantener distancia o pueden experimentar miedo y estrés frente al contacto físico.

Para comprender estas diferencias, la organización Alley Cat Allies, dedicada a la protección y el bienestar de los gatos, utiliza el concepto de barrera táctil. Se trata del límite de contacto físico que cada animal está dispuesto a aceptar y que depende, en buena medida, de su nivel de socialización y de las experiencias que tuvo con los seres humanos.

El concepto fue desarrollado por Joan Miller, especialista en comportamiento felino, y permite entender que la disposición de un gato a acercarse no siempre coincide con sus ganas de recibir caricias.

Un animal puede aproximarse por curiosidad o para buscar alimento, pero retirarse si una persona intenta tocarlo. Por eso, acercarse a un gato o conseguir que acepte comida no debe interpretarse automáticamente como una señal de que está cómodo con el contacto físico. Alley Cat Allies identifica cuatro niveles de socialización que ayudan a comprender las distintas formas de relacionarse con los seres humanos:



Gatos completamente no socializados: suelen evitar a las personas y rechazar el contacto físico. La presencia humana puede generarles miedo, por lo que prefieren mantener distancia.

Gatos poco socializados: pueden acercarse por curiosidad o para conseguir alimento, pero no necesariamente permiten que los acaricien.

Gatos parcialmente socializados: pueden aproximarse y aceptar algunas caricias en determinadas circunstancias, aunque también pueden alejarse rápidamente si dejan de sentirse cómodos.

Gatos bien socializados: están habituados a interactuar con seres humanos, suelen acercarse voluntariamente y muestran mayor disposición a recibir contacto físico.

Foto: Pixnio.

En su guía El continuo de la socialización felina: una guía para las interacciones entre gatos y humanos, Alley Cat Allies explica que los gatitos aprenden a comportarse observando a otros gatos y mediante sus propias experiencias. También señala que el contacto con seres humanos es fundamental para que puedan acostumbrarse a interactuar con ellos.

“Los gatitos aprenden a comportarse como gatos observando a otros gatos y adquiriendo experiencia práctica. La experiencia es también la única manera en que los gatos aprenden a convivir cómodamente con los humanos”, sostiene la organización.

De esta manera, los animales que tuvieron experiencias positivas con personas desde pequeños pueden desarrollar una mayor confianza y predisposición al contacto. En cambio, aquellos que crecieron sin interacción humana pueden mostrarse más desconfiados y sentirse más seguros cuando mantienen distancia.

Esto no significa que todos los gatos que viven en la calle tengan el mismo comportamiento. Incluso entre los que aceptan acercamientos existen diferencias en cuanto al contacto físico que toleran. Por eso, antes de intentar acariciar a un felino desconocido, conviene respetar sus tiempos y sus límites. Que se acerque no significa que quiera ser tocado: permitirle decidir si desea interactuar también es una forma de cuidar su bienestar.

Con base en El Tiempo/GDA