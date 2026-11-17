Las visitas al veterinario suelen convertirse en una fuente importante de estrés para los gatos debido a los ruidos intensos, los olores desconocidos y la cercanía con otros animales. Para hacer más llevadera esta vivencia, el veterinario Víctor Algra aconseja una serie de pautas destinadas a resguardar la tranquilidad y la seguridad de los felinos durante la espera.

Una de las principales sugerencias del especialista es evitar apoyar la transportadora directamente en el suelo de la recepción. Ubicarla sobre un banco, una silla o cualquier otra superficie elevada permite que el animal perciba mayor resguardo y reduzca su exposición al tránsito constante de la clínica.

Por qué elevar la transportadora y bloquear los estímulos

Las salas de espera veterinarias resultan intimidantes porque exponen al felino a situaciones de vulnerabilidad frente a perros y otros gatos. Ante este panorama, Algra aconseja priorizar determinadas medidas:



Buscar altura: apoyar la transportadora en una silla o banco en lugar del piso.

apoyar la transportadora en una silla o banco en lugar del piso. Evitar el cruce de miradas: impedir que el gato quede expuesto a la vista de otros animales desconocidos.

impedir que el gato quede expuesto a la vista de otros animales desconocidos. Tapar el habitáculo: usar una manta liviana o una toalla transpirable para disminuir la cantidad de estímulos visuales.

usar una manta liviana o una toalla transpirable para disminuir la cantidad de estímulos visuales. Cuidar el entorno: prevenir movimientos bruscos y situaciones que alteren al animal.

Gato en transportadora en la clínica veterinaria Imagen creada por Chat GPT

La adaptación previa en el hogar

Para evitar que el felino asocie la transportadora únicamente con el momento de ir al médico, el trabajo debe comenzar en casa con tiempo. Los expertos sugieren dejarla abierta en una zona tranquila para que pueda explorarla de forma voluntaria, sumando mantas con su olor habitual, premios o juguetes. Asimismo, es fundamental comprobar que el tamaño sea el adecuado para que el gato pueda ponerse de pie, girarse y acostarse con comodidad.

Durante el traslado en auto, el animal debe viajar siempre dentro de la transportadora debidamente asegurada para impedir deslizamientos, manteniendo la estructura cubierta con una tela respirable y procurando minimizar los ruidos del exterior.

Gato y veterinaria en consulta Imagen creada por Chat GPT

Cómo actuar al llegar a la clínica

Una vez en el centro veterinario, es prioritario sostener un clima de protección. Se aconseja buscar un rincón calmo en la recepción, conservar la transportadora sobre una superficie alta y mantenerla cubierta durante la espera, evitando abrir la puerta o sacar al gato de forma anticipada. Con estos pequeños ajustes en la preparación y en la dinámica de traslado, es posible transformar una experiencia traumática en un procedimiento mucho más seguro y apacible.

En base a El Tiempo/GDA