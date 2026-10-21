Estudio advierte sobre riesgos del consumo de ultraprocesados asociados al daño cerebral temprano

El consumo cotidiano de comestibles ultraprocesados —tales como bocadillos empaquetados, cereales azucarados, refrescos, fideos instantáneos o viandas congeladas— forma parte de la rutina alimentaria de millones de personas debido a su practicidad y costo. Sin embargo, un reciente trabajo científico desarrollado en Canadá encendió las alarmas al vincular una elevada ingesta de estos productos con un incremento del 40 % en las probabilidades de registrar pequeñas alteraciones en el cerebro.

Estas señales tempranas de daño vascular cerebral, identificadas mediante resonancias magnéticas, suelen asociarse a un mayor riesgo de padecer accidentes cerebrovasculares y deterioros en la memoria a largo plazo. La investigación, liderada por especialistas del Population Health Research Institute (PHRI) y publicada en la revista científica JAMA Network Open, evaluó a casi 9.000 adultos de entre 35 y 69 años que no presentaban antecedentes de afecciones cardíacas.

Incluso para los propios autores, el resultado resultó desorientador. Según declaró a la prensa el investigador Russell J. de Souza, del PHRI y la Universidad McMaster, no aguardaban encontrar este tipo de anomalías en una población de mediana edad relativamente sana. De Souza apuntó que estas lesiones suelen vincularse a patologías propias de etapas más avanzadas de la vida, por lo que su aparición en adultos jóvenes abre interrogantes clave sobre el impacto de los hábitos nutricionales.

Incidencia según el sexo y el reemplazo de nutrientes esenciales

El relevamiento expuso además una disparidad significativa entre hombres y mujeres. En el grupo femenino, aquellas participantes con mayor consumo de productos ultraprocesados mostraron casi el doble de probabilidades de registrar marcas de daño cerebral en comparación con quienes tenían una ingesta más acotada.

A la par de las imágenes cerebrales, los científicos constataron que las personas más expuestas a estos comestibles acumulaban más grasa corporal y abdominal profunda. Este tipo de tejido adiposo promueve procesos inflamatorios y alteraciones vasculares que terminan incidiendo de forma negativa en la circulación cerebral. Si bien el diseño del trabajo no permite afirmar una relación de causa-efecto directa, la investigadora principal Sonia Anand subrayó que las evidencias hacen posible detectar el impacto de la dieta antes de que se manifiesten fallas cognitivas evidentes o problemas de memoria.

Foto: Commons.

En términos de proporciones, la investigación detalló que los ultraprocesados representaban en promedio una cuarta parte de la ingesta diaria de los participantes. Sin embargo, en el segmento de mayor consumo, estos productos alcanzaban el 45 % de las porciones cotidianas, frente a un 16 % en el grupo de menor consumo.

Esta brecha nutricional no solo implica incorporar más grasas saturadas, azúcares y sal, sino también desplazar alimentos frescos o mínimamente procesados. Quienes consumían más ultraprocesados relegaban frutas, verduras y cereales integrales a solo un 41 % de su dieta diaria, mientras que en el grupo con menor ingesta industrializada esos alimentos frescos alcanzaban un 68 %, privando al organismo de fibra, vitaminas y minerales esenciales.

Productos comestibles industriales y ultraprocesados. Foto: Picryl.

De todas formas, los investigadores remarcaron que aún resta determinar si la reducción o eliminación de los ultraprocesados permite revertir o prevenir estas lesiones. Para ello se requerirán estudios de seguimiento a largo plazo con resonancias periódicas. No obstante, el objetivo central de este tipo de advertencias es aportar evidencia oportuna para que la ciudadanía pueda corregir sus hábitos a tiempo.

En base a El Tiempo/GDA