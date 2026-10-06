Cinco hábitos que un neurólogo colombiano evitaría para cuidar el cerebro y reducir el deterioro cognitivo

Dormir menos de seis horas, mantener niveles de estrés durante meses y comer grandes cantidades varias veces al día son algunas de las prácticas que el neurólogo colombiano Leonardo Bello asegura que evitaría por sus posibles efectos sobre el cerebro.

El especialista compartió a través de sus redes sociales cinco aspectos relacionados con el cuidado cerebral que, según explicó, procura evitar o mantener bajo control. Sus recomendaciones abarcan el sueño, la actividad física, la alimentación, el estrés y el aprendizaje.

Dormir menos de seis horas

Una de las primeras prácticas que Bello evitaría es dormir menos de seis horas. Según explicó, el descanso cumple funciones relacionadas con la reparación del organismo y con procesos cerebrales como la memoria y la formación de nuevas conexiones.

“No es lo suficiente para generar nuevas conexiones cerebrales. No es lo suficiente para memorizar las cosas importantes que se hacen durante el día”, afirmó.

Actividad física en lugar de “oxigenantes cerebrales”

El segundo punto mencionado por el neurólogo está relacionado con los productos comercializados como “oxigenantes cerebrales”.

Bello aseguró que estos productos no cumplen la función que su denominación promete y señaló a la actividad física como una alternativa que sí recomienda.

“Hoy en día el único oxigenante cerebral se llama actividad física y eso sí lo recomiendo”, sostuvo.

Personas haciendo actividad física. Foto: Archivo El País

El peligro del estrés crónico

Bello también advirtió sobre el estrés crónico, entendido como aquel que se mantiene durante meses debido a problemas, preocupaciones o situaciones estresantes persistentes.

Según explicó, esta condición puede afectar las conexiones cerebrales. El especialista diferenció el estrés crónico del estrés agudo y calificó al primero como “grave, gravísimo para el cerebro”.

De acuerdo con su explicación, una exposición prolongada puede generar efectos perjudiciales sobre este órgano.

Comer grandes cantidades varias veces al día no es bueno

La alimentación aparece como otro de los puntos señalados por Bello. El neurólogo sostuvo que comer grandes cantidades y hacerlo numerosas veces durante el día puede relacionarse con alteraciones en el funcionamiento de la insulina.

“Comer muchas veces al día y grandes cantidades genera algo que se llama disfunción de la insulina”, explicó.

Según Bello, estudios han relacionado esta alteración con el deterioro cognitivo y la enfermedad de Alzheimer. En su explicación, consideró como un consumo excesivo realizar más de cinco comidas diarias acompañadas de grandes raciones.

Hombre en el sofá come comida chatarra. Foto: Freepik.

Mantener el cerebro aprendiendo

El quinto aspecto señalado por Bello no consiste en evitar una conducta, sino en mantener el aprendizaje a lo largo de la vida.

“Jamás he dejado de estudiar”, afirmó.

El neurólogo aclaró que no se refiere exclusivamente a cursar estudios académicos o conseguir títulos. Entre las posibilidades mencionó realizar cursos, aprender idiomas, consumir contenidos educativos o adquirir técnicas relacionadas con el arte.

“Cuando tú le das nueva información al cerebro estás generando más conectividad cerebral, estás generando más volumen al cerebro y esta es la mejor forma de enfrentarse al envejecimiento y la posible presencia de una demencia”, sostuvo Bello.

En base a El Tiempo/GDA