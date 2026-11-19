La Sociedad Americana contra el Cáncer publicó el pasado jueves nuevas directrices en las que recomienda que todos los hombres de entre 50 y 69 años se sometan a una prueba de detección de cáncer de próstata mediante un análisis de sangre cada dos años.

Según las directrices, los hombres negros y aquellos con antecedentes familiares importantes de cáncer de próstata deberían comenzar a someterse a exámenes de detección anuales a partir de los 45 años.

Qué dice la nueva recomendación sobre el análisis de sangre de próstata

El screening universal del cáncer de próstata, que representa aproximadamente el 2,5 % de todas las muertes entre los hombres estadounidenses, ha sido durante mucho tiempo objeto de controversia. La evidencia sobre los beneficios de las pruebas periódicas de los niveles sanguíneos del antígeno prostático específico (PSA) es algo limitada. Además, existen riesgos bien documentados asociados con el diagnóstico y tratamiento de todos los cánceres de próstata, que suelen ser de crecimiento lento y pueden no causar problemas en los hombres que los padecen.

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Las nuevas directrices difieren de las recomendaciones anteriores, que sostenían que pacientes y médicos debían decidir conjuntamente sobre las pruebas de detección, basándose en una cuidadosa consideración de los riesgos y beneficios y los valores de los pacientes.

“Esto supone un verdadero cambio de rumbo”, afirmó el Dr. Philipp Dahm, profesor de urología de la Universidad de Minnesota, que no participó en la elaboración de las directrices.

La ACS (Sociedad Estadounidense de Cirujanos) indicó que estaba actualizando sus directrices basándose en nuevas evidencias y en cambios en la forma en que los médicos controlan y tratan el cáncer de próstata.

Si bien los expertos coincidieron con la justificación de la actualización, algunos temían que las directrices llevaran a médicos y pacientes a optar por las pruebas de detección en lugar de entablar conversaciones matizadas sobre sus ventajas y desventajas. Esto podría provocar que los hombres se sometieran innecesariamente a pruebas de detección, biopsias y tratamientos como radioterapia y cirugía, lo que puede ocasionarles disfunción eréctil, incontinencia urinaria y problemas intestinales.

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“La mayoría de los médicos lo implementarán simplemente realizando esta prueba a todos”, dijo el Dr. Alex Krist, profesor de medicina familiar en la Universidad de Virginia Commonwealth, quien participó en la redacción de otra guía ampliamente utilizada sobre el cáncer de próstata, publicada en 2018 por el Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de EE. UU. “Aún presenta muchos riesgos. Y no estoy seguro de que vaya a tener los beneficios que predicen”.

¿Cómo han cambiado las recomendaciones?

La guía anterior de la ACS dejaba en manos de los hombres, a partir de los 50 años, la decisión informada de someterse o no a una prueba de PSA, que se realiza mediante una extracción de sangre, en consulta con sus médicos. El Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de EE. UU., un panel asesor gubernamental que también emite recomendaciones sobre pruebas de detección, dio el mismo consejo para hombres de entre 55 y 69 años.

Al explicar la decisión de recomendar la realización de pruebas de detección cada dos años, Robert Smith, vicepresidente sénior de ciencia de detección precoz del cáncer en la ACS, citó un nuevo estudio de seguimiento de un ensayo controlado aleatorio sobre la detección del cáncer de próstata en Europa.

Tras 23 años, el riesgo de muerte por cáncer de próstata fue un 13 % menor entre los hombres que se sometieron a pruebas de detección periódicas en comparación con aquellos que no se sometieron a ellas, lo que significa que se evitaron aproximadamente dos muertes por cáncer de próstata por cada 1000 hombres examinados.

El estudio europeo también halló que la detección precoz del cáncer de próstata redujo la incidencia de metástasis. El año pasado, la Sociedad Americana contra el Cáncer (ACS) publicó un análisis que sugería que los diagnósticos de cáncer de próstata avanzado aumentaron tras la recomendación de no realizar pruebas de detección.

Cáncer de próstata

Smith también señaló los cambios en la forma en que los médicos manejan ahora un resultado elevado de PSA, incluyendo la repetición de pruebas y la solicitud de una resonancia magnética antes de proceder a la biopsia, así como el seguimiento activo de los cánceres de bajo riesgo en lugar de tratarlos de inmediato. La guía recomienda que los médicos se aseguren de que los pacientes estén informados sobre los riesgos y beneficios de las pruebas de detección y les den la oportunidad de plantear cualquier duda. (No recomienda los exámenes rectales como método principal de detección).

“Dada la carga que supone la enfermedad y el hecho de que muchos hombres aún desean someterse a pruebas periódicas para detectar el cáncer de próstata, consideramos importante dejar claro que la detección precoz del cáncer de próstata salva vidas”, afirmó Smith. Y añadió: “Actualmente contamos con estrategias que, si se siguen, reducirán significativamente el riesgo de complicaciones”.

El impacto en hombres negros y el peso del acceso a la atención médica

Los datos muestran que los hombres negros tienen aproximadamente 1,7 veces más probabilidades que los hombres blancos de ser diagnosticados con cáncer de próstata y casi el doble de probabilidades de morir a causa de esta enfermedad. Los diagnósticos en hombres negros también comienzan a aumentar a una edad más temprana, explicó Smith, razón por la cual la guía de la ACS recomienda que comiencen a realizarse pruebas de detección a los 45 años.

El Dr. Otis Brawley, profesor de oncología y epidemiología en la Universidad Johns Hopkins, quien ha estudiado las disparidades en el cáncer, dijo que entendía la recomendación de comenzar las pruebas de detección más temprano, pero que no tenía conocimiento de datos que sugirieran que el cáncer de próstata se comporta de manera más agresiva en los hombres negros.

Próstata. Foto: Freepik.

Según explicó, la principal razón por la que los hombres negros obtienen peores resultados es su menor acceso a atención médica de alta calidad. Las investigaciones han demostrado que cuando los hombres negros reciben la misma atención en el mismo sistema hospitalario que los hombres blancos, obtienen los mismos resultados.

Riesgos de sobrediagnóstico, biopsias y secuelas en el tratamiento

El sobrediagnóstico se produce cuando se diagnostican cánceres que no habrían causado ningún daño en la vida de una persona. El sobretratamiento se produce cuando esos cánceres se tratan innecesariamente, sin aportar ningún beneficio en el mejor de los casos y causando daño en el peor.

Estos son riesgos reales asociados a las pruebas de detección del cáncer de próstata; el Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de EE. UU. no ha respaldado las pruebas de detección universales porque concluyó que los beneficios potenciales no compensaban estos daños.

El grupo de trabajo estimó que, por cada 1000 hombres a los que se les ofreciera la prueba de detección, se diagnosticarían 100 casos reales de cáncer de próstata, de los cuales hasta la mitad nunca crecerían, se diseminarían ni se volverían dañinos. La mayoría recibiría tratamiento de todos modos, y 65 hombres experimentarían disfunción eréctil o incontinencia urinaria, mientras que cinco hombres finalmente morirían de cáncer de próstata incluso después del tratamiento.

Por The New York Times