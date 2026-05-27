Cáncer de próstata: hábitos saludables y controles médicos para detectar la enfermedad a tiempo

El cáncer de próstata continúa siendo uno de los principales problemas de salud en la población masculina. Según datos de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN), se trata del tumor más frecuente en hombres en España y de la tercera causa de muerte por enfermedades oncológicas en este grupo, solo por detrás de los cánceres de pulmón y colon.

Las estimaciones indican que uno de cada ocho hombres será diagnosticado con esta enfermedad a lo largo de su vida y que para 2026 podrían registrarse más de 34.000 nuevos casos. Frente a este escenario, especialistas insisten en la necesidad de incorporar hábitos saludables y realizar controles médicos periódicos para favorecer la detección temprana.

Entre los principales factores de riesgo se encuentran la edad, los antecedentes familiares y determinados hábitos de alimentación. Además, uno de los desafíos de esta enfermedad es que, en sus etapas iniciales, suele desarrollarse sin síntomas evidentes, lo que dificulta el diagnóstico si no se realizan estudios preventivos.

Cuando el cuadro avanza, pueden aparecer algunas señales de alerta vinculadas al sistema urinario, como dolor o dificultad al orinar, presencia de sangre en la orina, aumento de la frecuencia urinaria, incontinencia, necesidad de levantarse varias veces en la noche para ir al baño y, en casos más severos, obstrucción urinaria.

Foto: Freepik.

El doctor Guillermo Conde Santos, jefe del servicio de Urología del Hospital Quirónsalud Tenerife, remarcó la importancia de las consultas regulares con especialistas, especialmente a partir de los 50 años, etapa en la que el riesgo aumenta de forma significativa.

En relación con la alimentación, los expertos recomiendan mantener una dieta equilibrada e incorporar alimentos ricos en licopeno, un antioxidante presente en productos como el tomate, la sandía y la papaya, asociado a efectos protectores sobre la próstata. También aconsejan moderar el consumo de comidas muy picantes o altamente condimentadas, ya que pueden generar irritación en la glándula y molestias urinarias.

La hidratación adecuada es otro de los puntos señalados por los especialistas, junto con la reducción o eliminación del consumo de alcohol, cafeína y tabaco. A esto se suma la importancia de mantener un peso saludable y realizar actividad física diaria, con una recomendación mínima de 45 minutos por día.

Por último, los médicos también destacan que mantener una vida sexual activa podría contribuir al buen funcionamiento prostático y ayudar a prevenir cuadros de congestión pélvica.

En base a El Tiempo/GDA