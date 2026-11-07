Salud a partir de los 50 años: el desayuno recomendado para controlar el azúcar en sangre

La alimentación diaria cumple un rol clave en el cuidado de la salud, fundamentalmente al alcanzar los 50 años, etapa en la que el metabolismo tiende a desacelerarse y el organismo necesita determinados nutrientes en cantidades adecuadas.

En este contexto, expertos en nutrición destacan la importancia de seleccionar opciones para el desayuno que eviten los picos de glucosa en sangre.

Según indican los expertos, esto se puede lograr al dejar de lado los desayunos tradicionales enfocados en la ingesta de pan blanco, mermeladas o mantecas, ya que son productos que provocan caídas abruptas de energía y aumentan el deseo de comer entre horas.

Para evitar estos desequilibrios y favorecer el bienestar digestivo, los especialistas sugieren optar por alternativas como una tostada de pan de masa madre acompañada por un huevo cocido y una taza de café con leche vegetal sin azúcar.

Huevos duros en rodajas con palta y pan integral Foto: Pickpik

Esta combinación en particular aporta proteínas y carbohidratos de digestión lenta que brindan sensación de saciedad prolongada, al mismo tiempo que ayudan a prevenir problemas de salud asociados a la edad como el colesterol elevado, la hipertensión o la osteoporosis.

El rol de la fibra y los nutrientes en el desayuno después de los 50

Según detalló un artículo publicado por el portal El Economista, el consumo de fibra en la dieta resulta fundamental para regular los niveles de glucemia, siendo un elemento que puede sumarse a través del consumo de frutas, verduras o semillas, entre otros.

Además, el informe menciona otras alternativas saludables para la primera comida del día, como las tostadas integrales combinadas con manteca de almendras y yogur griego natural.

Recipiente de yogur griego con una cuchara dentro. Foto: Canva.

Entre las recomendaciones, los expertos sugieren incorporar un vaso de agua tibia con limón antes de tomar café con leche, preferiblemente de origen vegetal.

Por otra parte, recuerdan que el consumo de proteínas debe distribuirse de manera equitativa a lo largo de las distintas comidas del día, y recomiendan prestar atención al consumo de magnesio, calcio, omega-3 y vitamina D como estrategia preventiva frente al deterioro asociado al paso del tiempo.

Estos nutrientes se pueden incorporar a través de frutos secos, semillas, pescados grasos, lácteos, huevos y verduras de hoja verde, entre otros.