Cinco remedios caseros que pueden ayudar a aliviar los síntomas del resfriado

El resfriado común suele mejorar en aproximadamente una semana, aunque algunos síntomas, como la secreción nasal y la tos, pueden prolongarse durante 14 días o más. Durante esos días, algunas bebidas y preparaciones caseras pueden resultar reconfortantes y ayudar a sobrellevar las molestias, pero no deben confundirse con tratamientos que curan la infección.

MedlinePlus señala que, en muchos casos, el resfriado no requiere una consulta médica y mejora por sí solo. De todos modos, es importante prestar atención a la evolución de los síntomas y consultar a un profesional cuando sea necesario.

Entre las alternativas caseras que suelen mencionarse se encuentran las siguientes. Sus posibles beneficios deben considerarse con cautela, ya que no todas cuentan con evidencia científica suficiente para demostrar que alivian el resfriado.

1. Miel

La miel contiene distintos nutrientes, entre ellos vitaminas del grupo B, como tiamina, riboflavina, niacina, ácido pantoténico y piridoxina. También se ha propuesto que podría ayudar a reducir las reacciones alérgicas al polen, aunque no existe evidencia científica suficiente que respalde ese efecto.

Su presencia en remedios caseros no significa que pueda combatir el virus responsable del resfriado.

2. Jugo de naranja con limón y propóleo

Esta combinación aporta vitamina C y flavonoides, compuestos presentes en los cítricos que tienen propiedades antioxidantes. La vitamina C contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario.

Sin embargo, no hay evidencia suficiente para afirmar que mezclar naranja, limón y propóleo permita combatir el virus de la gripe o acelerar la recuperación de un resfriado.

3. Té de jengibre con limón

El jengibre contiene gingerol y zingerona, compuestos a los que se atribuyen propiedades antiinflamatorias, antimicrobianas y antioxidantes. El limón, por su parte, aporta vitamina C.

Aunque esta infusión puede resultar reconfortante, la información disponible en el material consultado no permite afirmar que la combinación cure el resfriado o elimine el virus que lo provoca.

4. Leche caliente con jengibre y anís estrellado

El jengibre y el anís estrellado contienen compuestos que se han relacionado con efectos antiinflamatorios y antioxidantes. No obstante, no existe evidencia científica suficiente para asegurar que esta bebida fortalezca las defensas o combata la gripe y el resfriado.

5. Té de cúrcuma

La cúrcuma es una raíz que contiene distintos compuestos y nutrientes, entre ellos vitaminas C, B6, B3, E y K, además de folatos. También se le atribuyen posibles beneficios relacionados con la inflamación, la digestión y la salud del hígado.

Sin embargo, estas propiedades no permiten concluir que una infusión de cúrcuma cure el resfriado o prevenga sus complicaciones.

Té de cúrcuma. Foto: Freepik.

Consultar antes de consumir remedios caseros

Aunque se trate de ingredientes habituales en la cocina, las preparaciones naturales no están exentas de riesgos. Algunas personas pueden presentar alergias o reacciones adversas, y la seguridad de su consumo depende de factores individuales.

Por eso, antes de incorporar estas mezclas como remedio, es recomendable consultar con un profesional de la salud, especialmente si se toman medicamentos o existen condiciones médicas previas.

Estas bebidas pueden formar parte de las costumbres personales para sobrellevar un resfriado, pero no sustituyen la evaluación médica cuando los síntomas lo requieren ni deben presentarse como tratamientos de eficacia comprobada.

En base a El Tiempo/GDA