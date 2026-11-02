Gelatina de chía con arándanos y yogur: el postre cremoso que aporta fibra y favorece la digestión

Existe una propuesta casera de gelatina de chía con arándanos y yogur que permite combinar ingredientes nutritivos en una preparación sencilla y refrescante, que puede incorporarse a desayunos, meriendas o como postre después del almuerzo o la cena.

La receta, compartida por el canal de YouTube Yola postres y más, destaca por su textura cremosa y sus beneficios para la salud digestiva, ya que aporta un alto contenido de fibra y colágeno, componentes clave que ayudan a mejorar la función intestinal y combatir el estreñimiento.

La elaboración combina la capacidad gelificante de la semilla de chía con los antioxidantes del arándano y las proteínas del yogur griego, ofreciendo una opción dulce, saciante y sin masas involucradas.

Además, el procedimiento requiere pocos ingredientes y puede adaptarse al uso de leches de origen vegetal o vacuno según las preferencias de cada preparación.

Ingredientes necesarios para preparar gelatina de chía y arándanos

Para preparar esta gelatina se necesitan los siguientes componentes:

Media taza de agua combinada con tres cucharadas de semillas de chía.

Un cuarto de taza de agua combinada con tres sobres de gelatina neutra (siete gramos cada uno).

Dos tazas de leche (puede ser descremada, entera o de almendras).

Media taza de yogur griego.

Una taza de arándanos frescos.

Tres cucharadas de endulzante a elección.

Una cucharada de extracto de vainilla.

Trozo de la gelatina de chía con arándanos y yogur colocada sobre un pequeño plato blanco. Foto: Captura de Youtube/Yola postres Y Mas

Paso a paso para hacer la gelatina de chía con arándanos y yogur

El procedimiento se realiza de forma sencilla utilizando la licuadora y un molde para refrigerar:

Colocar las tres cucharadas de chía en media taza de agua y dejar reposar unos minutos hasta que las semillas se hidraten por completo. Disolver los tres sobres de gelatina neutra en un cuarto de taza de agua y dejar reposar hasta que tome una consistencia firme. Llevar la gelatina neutra hidratada al microondas durante diez segundos para derretirla. Licuar las dos tazas de leche junto con la chía hidratada, la media taza de yogur griego, la taza de arándanos, las tres cucharadas del endulzante de tu preferencia y la cucharada de vainilla. Incorporar la gelatina líquida a la mezcla de la licuadora y procesar unos segundos más hasta lograr una preparación homogénea. Engrasar ligeramente un molde con un toque de aceite para facilitar el desmoldado posterior. Colocar la mezcla en el recipiente preparado y refrigerar durante tres horas como mínimo hasta que la estructura quede bien cuajada. Desmoldar con cuidado, decorar la superficie con arándanos frescos enteros y servir fría.

La preparación de la gelatina de chía con arándanos y yogur, previo a ingresar a la heladera. Foto: Captura de Youtube/Yola postres Y Mas

La especialista indica que es normal que se modifiquen los colores una vez que la mezcla ingresa en la heladera, por lo que recomienda agregar algunas gotas de jugo de limón, al mismo tiempo que se incorpora la gelatina a la licuadora, para preservar el color morado intenso de la fruta.