Paso a paso para cocinar papas rotas: el secreto para lograr una textura crocante y cremosa
Una guía práctica para realizar la receta viral que resuelve una guarnición en minutos con pocos insumos de su cocina en tan solo seis pasos y se combina con cualquier comida.
Las papas son un elemento tan básico como versátil dentro de cualquier cocina. En este caso, mediante una receta que se ha vuelto sumamente popular en redes sociales, gracias a una preparación increíblemente simple, y un resultado que combina sabores y texturas.
Esta receta de papas rotas, conocidas popularmente como smashed potatoes, posee tan solo seis pasos en los que transforma un producto estancado en un cajón a un acompañamiento ideal para cualquier plato.
Según lo detallado en un artículo enfocado en la receta en TN, la preparación busca obtener un resultado dorado y crocante en su exterior, que contraste con lo suave y cremoso del interior.
Por esta razón, resulta vital la elección de papas pequeñas, o en todo caso medianas, ya que mantienen su forma. Además, agregan que entre más caliente se encuentre el horno previo a meter las papas, más crocante puede ser el resultado.
Qué ingredientes se necesitan para preparar las papas rotas
Para realizar esta receta, los expertos indican que será necesario contar con:
- Un kilo de papas pequeñas.
- Tres cucharadas de aceite de oliva.
- Sal (a gusto).
- Pimienta negra (a gusto).
- Ajo en polvo (a gusto).
- Pimentón dulce o ahumado (a gusto).
- Romero fresco y queso parmesano rallado (opcional).
Cómo realizar la preparación paso a paso de las papas rotas
Los especialistas recomiendan que se realicen los pasos especificados al pie de la letra para poder obtener el producto deseado con las texturas mencionadas previamente.
- En primer lugar, se deben lavar las papas y cocinarlas con cáscara dentro de un recipiente con agua y sal, durante 20 o 25 minutos, hasta que se vean tiernas sin deshacerse.
- Las papas deben ser retiradas del agua y puestas en reposo durante un puñado de minutos, con el objetivo de eliminar su exceso de humedad.
- Colocarlas sobre una asadera para horno y aplastar cada una con la base de un vaso hasta formar discos de un centímetro de espesor aproximadamente.
- Posteriormente, se agrega el aceite de oliva, sal, ajo en polvo, pimentón, romero y todos los ingredientes deseados. Es en este paso donde, de buscar un sabor aún mayor, los especialistas indican que se puede agregar queso parmesano rallado.
- En un horno precalentado a 220 °C, se lleva la asadera allí durante 35 a 40 minutos en donde se debe dorar el producto de ambos lados.
- Por último, en el momento en el que se vean crocantes y doradas, se retiran del horno para disfrutar al máximo su textura.
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