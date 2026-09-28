Paso a paso para cocinar papas rotas: el secreto para lograr una textura crocante y cremosa

Las papas son un elemento tan básico como versátil dentro de cualquier cocina. En este caso, mediante una receta que se ha vuelto sumamente popular en redes sociales, gracias a una preparación increíblemente simple, y un resultado que combina sabores y texturas.

Esta receta de papas rotas, conocidas popularmente como smashed potatoes, posee tan solo seis pasos en los que transforma un producto estancado en un cajón a un acompañamiento ideal para cualquier plato.

Según lo detallado en un artículo enfocado en la receta en TN, la preparación busca obtener un resultado dorado y crocante en su exterior, que contraste con lo suave y cremoso del interior.

Por esta razón, resulta vital la elección de papas pequeñas, o en todo caso medianas, ya que mantienen su forma. Además, agregan que entre más caliente se encuentre el horno previo a meter las papas, más crocante puede ser el resultado.

Papas doradas al horno y decoradas con perejil fresco. Foto: Canva.

Qué ingredientes se necesitan para preparar las papas rotas

Para realizar esta receta, los expertos indican que será necesario contar con:

Un kilo de papas pequeñas.

Tres cucharadas de aceite de oliva.

Sal (a gusto).

Pimienta negra (a gusto).

Ajo en polvo (a gusto).

Pimentón dulce o ahumado (a gusto).

Romero fresco y queso parmesano rallado (opcional).

Bandeja de papas doradas al horno y decoradas con perejil fresco. Foto: Canva.

Cómo realizar la preparación paso a paso de las papas rotas

Los especialistas recomiendan que se realicen los pasos especificados al pie de la letra para poder obtener el producto deseado con las texturas mencionadas previamente.