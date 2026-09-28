“El agua no es la mejor bebida para hidratarse, la leche es más eficaz”, asegura estudio

Tomar agua cuando aparece la sed es uno de los hábitos más extendidos para mantener una adecuada hidratación. Sin embargo, un estudio realizado por investigadores de la Universidad de St Andrews, en Escocia, comparó 13 bebidas y encontró diferencias en la capacidad de cada una para retener líquidos en el organismo.

La investigación evaluó distintas opciones, entre ellas refrescos, jugos de frutas y bebidas deportivas, y concluyó que la leche presentó el mayor índice de hidratación entre las bebidas analizadas.

El resultado se explica, según el estudio, por la composición de esta bebida. A diferencia del agua, la leche contiene lactosa, proteínas y grasas, componentes que pueden hacer más lento el vaciamiento del estómago. Esto favorece que el líquido permanezca durante más tiempo en el organismo y que su absorción sea más gradual.

La presencia de sodio también tiene un papel relevante. Este mineral contribuye a retener líquidos y, de acuerdo con los resultados de la investigación, puede disminuir la cantidad de orina producida en comparación con el consumo de agua sola.

¿Mucha sed? Tomá leche. Foto: Pixabay.

El agua sigue siendo una opción de hidratación

Los investigadores analizaron distintos factores para determinar qué bebidas permiten conservar los líquidos durante más tiempo. Entre ellos consideraron la cantidad ingerida y el efecto de los solutos presentes en cada bebida sobre el organismo.

La investigación plantea que la composición de una bebida influye en la velocidad con la que los líquidos son procesados. Los nutrientes y electrolitos pueden modificar el ritmo de vaciamiento gástrico y, por lo tanto, la permanencia de los fluidos en el cuerpo.

Mujer adulta con vaso de leche. Foto: Freepik.

Esto no significa que el agua deje de ser una opción adecuada para hidratarse. El estudio compara la capacidad de distintas bebidas para mantener los líquidos en el organismo, y la leche obtuvo un resultado superior en ese aspecto.

El hallazgo cobra especial interés durante los períodos de altas temperaturas, cuando la hidratación adquiere mayor relevancia. La investigación aporta así una mirada diferente sobre una conducta cotidiana: aunque el agua es la bebida que habitualmente se elige frente a la sed, su capacidad para hidratar de manera sostenida no fue la más alta entre las opciones estudiadas.

En base a La Nación/GDA