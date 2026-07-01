Ensalada griega de garbanzos: una receta fresca, saludable y lista en pocos minutos para cualquier comida

Las recetas rápidas, nutritivas y llenas de sabor ganan cada vez más lugar en la cocina cotidiana. Entre ellas se destaca esta ensalada griega de garbanzos, una preparación inspirada en la gastronomía mediterránea que combina legumbres, vegetales frescos, queso feta y un cremoso aderezo de yogur con hierbas.

La propuesta fue compartida por el canal de YouTube Food and Glory, cuya creadora, Bárbara, mostró paso a paso cómo preparar este plato sencillo, ideal para resolver un almuerzo o una cena liviana en pocos minutos.

Cómo preparar la ensalada

La receta comienza con 400 gramos de garbanzos cocidos colocados en un recipiente amplio. Sobre esa base se incorpora un pepino grande, de unos 400 gramos, cortado en cubos pequeños.

Luego se agregan 12 tomates cherry partidos al medio y media cebolla morada cortada en juliana. También se suman aceitunas tipo kalamata, aunque la autora explica que pueden reemplazarse por otras variedades de características similares.

Para completar la preparación se añaden 70 gramos de queso feta cortado en cubos y una pizca de sal. Una vez incorporados todos los ingredientes, se mezclan suavemente antes de preparar el aderezo.

Garbanzos. Foto: Pexels.

El aderezo que aporta el toque final

La salsa se elabora con 250 gramos de yogur griego natural sin azúcar. A esta base se le agrega sal y pimienta a gusto, hierbabuena fresca finamente picada y media cucharadita de eneldo seco. Si se utiliza eneldo fresco, la autora recomienda aumentar levemente la cantidad.

La preparación también lleva un diente de ajo rallado, el jugo de medio limón y un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Todos los ingredientes se mezclan hasta obtener una consistencia uniforme.

Una vez listo el aderezo, se vierte sobre la ensalada y se integra cuidadosamente para que todos los ingredientes queden bien cubiertos.

Mujer comiendo ensalada Imagen creada por Chat GPT

El resultado es un plato fresco que reúne legumbres, vegetales y lácteos en una receta inspirada en la cocina griega. Como presentación final, la autora sugiere servir la ensalada bien fría y terminarla con un poco más de eneldo seco, algunas hojas de hierbabuena y queso feta desmenuzado para potenciar el sabor y aportar distintas texturas.

En base a El Tiempo/GDA