Cómo preparar la ensalada Caesar como un profesional: el paso a paso de un clásico

La ensalada Caesar, popularmente conocida como ensalada César, es un plato simple y ligero que ha logrado trascender fronteras para transformarse en un clásico gastronómico a nivel mundial. Elaborada con ingredientes frescos y fáciles de conseguir, esta ensalada admite múltiples versiones y puede prepararse en casa en pocos minutos y con un resultado profesional.

Su origen se remonta a 1924, con el chef italiano Cesare Cardini como gran protagonista. Durante su estadía en Tijuana, México, buscó una solución para poder presentar un plato en un restaurante repleto de comensales que se estaba quedando prácticamente sin insumos.

Cardini utilizó lechuga romana, aceite de oliva, huevo y pan para crear la receta. Además, intentó incluir la experiencia de preparar el plato en una de las mesas, combinando la cocina en vivo con una receta novedosa para el momento.

Ensalada Caesar, también conocida como ensalada César, en un plato blanco. Foto: Canva.

Qué ingredientes necesito para preparar la ensalada Caesar en casa

La preparación no requiere de técnicas complejas ni elementos profesionales, sino que su clave reside en la atención a los detalles. Sin embargo, es imprescindible contar con la siguiente lista de ingredientes:



Lechuga morada fresca

Aceite de oliva extra virgen

Ajo

Huevo

Jugo de limón

Salsa Worcestershire, también conocida como salsa inglesa

Queso parmesano

Sal y pimienta

Crutones

Paso a paso para la preparación de la ensalada César en casa

En primer lugar, se recomienda aromatizar el recipiente utilizado para la preparación frotando un diente de ajo en sus paredes y su base, aportando un gusto sutil pero clave en el resultado final.

Posteriormente, ya se comienza a trabajar con el cuerpo de la ensalada. Se prepara el aderezo, integrando el aceite, la salsa inglesa, el limón y el huevo, con los condimentos necesarios. Allí se busca batir hasta lograr una textura cremosa siendo esta mezcla descrita como el corazón de la receta.

Chef cocina ensalada verde. Imagen creada por Chat GPT.

Luego, se sumarán las hojas de lechuga secas, siendo este un detalle fundamental, para luego ser mezcladas con movimientos suaves con el aderezo previamente preparado.

Por último, se incorporará el queso parmesano rallado y los crutones con el objetivo de aportar textura a la preparación. Si bien las formas de presentar el plato pueden variar y no existe una establecida, la recomendación hace hincapié en que se realice al momento de ser consumida, ya sea en un almuerzo o cena, para que la lechuga logre mantener su frescura al igual que el aderezo.