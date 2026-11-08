La dieta de Eunice da Silveira: la mujer de 111 años atribuye parte de su longevidad a su alimentación

Eunice Anício da Silveira nació en 1915 y actualmente, a sus 111 años, al ser consultada sobre el secreto para llegar a su edad y poder mantener un buen estado físico, indica que tan solo mantiene una rutina simple, que la ha llevado a nunca enfermarse ni tener que consumir ningún medicamento hasta los 100 años.

Expertos sostienen que existen decenas de factores que influyen en el ámbito de la longevidad, siendo la genética uno de los más importantes. A su vez, el entorno y la atención médica que tenga cada individuo habitualmente son otros dos índices de suma relevancia para este tema.

No obstante, en un artículo publicado en LongeviQuest dedicado a la vida de la centenaria brasileña, explican que, lejos de estar en entornos lujosos o ciudades principales, Eunice vivió una gran parte de su vida en el campo.

Eunice Anício da Silveira en la celebración de su cumpelaños 110 en el año 2025. Foto: LongeviQuest.

En ese contexto generó una serie de hábitos simples enfocados en una rutina de sueño práctica y una dieta particular, que hoy explica como una de las razones de su longevidad.

Eunice cuenta que prioriza acostarse temprano y levantarse temprano. Este factor va de la mano con el duro trabajo que debió realizar en el campo a lo largo de su vida, y es una parte vital de su rutina, junto con una dieta basada, durante años, solo en aquello que se cultivaba en la tierra donde vivía. A esto se le sumaba la rutina del consumo de gran cantidad de lácteos diariamente, hábito que intenta mantener hasta la actualidad.

Una familia numerosa y un siglo de historia en el interior de Brasil

Nacida el 21 de octubre de 1915 en Minas Gerais, Eunice se establece como la novena persona viva más longeva de Brasil en la actualidad, según explica el sitio especializado LongeviQuest. A los 16 años se casó con Oswaldo, hombre con el cual compartió 74 años y 10 meses de su vida, hasta su fallecimiento en el año 2007.

Con su marido, tuvo un total de 15 hijos. Actualmente, nueve de sus hijos se mantienen aún con vida, además de 50 nietos, 88 bisnietos y 52 tataranietos. Sumado a ello, María Anício da Silveira, su hermana menor, también se mantiene con vida tras cumplir 99 años en 2026.

En el año 2025, celebró su 110.º cumpleaños junto a sus familiares y se transformó así en una supercentenaria.