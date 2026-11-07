Cómo hacer una tortilla de verduras casera con seis ingredientes: sin papas ni horno

La tortilla de papas es uno de los clásicos de la cocina casera. Se trata de una simple y práctica opción de almuerzo o cena. Sin embargo, existe una variante de tortilla de calabaza y puerro, que manteniendo las características básicas de su receta, incorpora el apartado de verduras

A pesar de mostrarse como una receta sencilla, pequeños detalles pueden marcar la diferencia en el resultado final. Por ejemplo, evitar cocinar las verduras a temperaturas elevadas es una de las claves dentro del proceso. Una cocción a fuego fuerte podría provocar que las verduras se vean doradas por fuera, pero luego permanezcan duras en su interior.

Qué necesito para preparar la tortilla de calabaza y puerro:

En base a la receta recomendada por los especialistas, el procedimiento necesita los siguientes ingredientes:

500 gramos de calabaza , sin su cáscara ni sus semillas.

, sin su cáscara ni sus semillas. Un puerro , preferentemente de tamaño grande.

, preferentemente de tamaño grande. Cuatro huevos.

Tres cucharadas de aceite de oliva.

Sal y pimienta molida, ambas en la cantidad que se crea conveniente.

Además de este puñado de ingredientes necesarios para la preparación, los expertos indican que se pueden agregar una pizca de curry, cúrcuma o jengibre en polvo, para incrementar el sabor de la tortilla.

Trozos de puerro y calabaza sobre un colador. Foto: Chat GPT.

Paso a paso para preparar la tortilla de calabaza y puerro:

En total, el procedimiento recomendado por los especialistas se presenta en ocho simples pasos:

Se prepara la calabaza retirando su cáscara y semillas para luego cortarla en finas láminas o rodajas, priorizando que todas tengan un tamaño similar, facilitando su cocción. Se limpia el puerro cuidadosamente antes de cortarlo en tiras finas. En una sartén con aceite de oliva caliente, se incorpora la calabaza y el puerro para ser cocinados, a fuego bajo, durante 20 minutos aproximadamente. Una vez estén tiernos, las verduras se retirarán del fuego para ser trasladadas a un colador con el objetivo de eliminar el exceso de aceite y condimentar con sal y pimienta. En un recipiente amplio, se baten los huevos para luego incorporar las verduras hasta lograr integrar todos los ingredientes. La mezcla deberá permanecer durante unos minutos en el recipiente, sin necesidad de heladera, con el objetivo de que los sabores se combinen y el producto adquiera una consistencia uniforme. Se deberá precalentar una sartén antiadherente con unas gotas de aceite antes de agregar la mezcla, para luego ser cocinada a fuego medio o bajo, hasta que la base de la cocción se encuentre firme. Por último, se debe utilizar un plato para girar la tortilla de manera meticulosa, para luego completar la cocción del otro lado.

La tortilla puede ser servida caliente, tibia o fría. Esta versátil variante puede ser utilizada como acompañante en un plato principal o servirse junto a una ensalada fresca, siendo una opción para integrar más verduras al menú habitual.

Con información de La Nación/GDA.