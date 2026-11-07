La ingeniosa idea de una nutricionista para convertir los huevos revueltos de siempre en un almuerzo completo

Los huevos revueltos suelen aparecer en el desayuno, muchas veces acompañados de una tostada o unas rodajas de palta. Sin embargo, también pueden convertirse en la base de un almuerzo completo si se combinan con otros ingredientes. Esa es la propuesta de la nutricionista Blanca Martín, quien compartió en TikTok una receta que sustituye el acompañamiento habitual por arroz y una mezcla de vegetales.

La preparación busca reunir distintos grupos de alimentos en un solo plato, sin recurrir a técnicas complicadas ni ingredientes difíciles de conseguir. Según recogió El Español, la combinación aporta proteínas a través de los huevos, carbohidratos mediante el arroz y fibra, vitaminas y minerales gracias a las verduras.

La base vegetal incluye brócoli, coliflor, arvejas, cebolla y ajo. El brócoli y la coliflor se cortan en pequeños ramilletes y se trituran, mientras que las arvejas se incorporan en un puñado. La mezcla se condimenta con pimienta y perejil. Además de aportar variedad de nutrientes, los vegetales suman volumen y distintas texturas al plato. Es una forma de incorporar más verduras a una comida cotidiana, incluso para quienes no suelen elegirlas como acompañamiento.

Uno de los puntos a cuidar durante la preparación es la cocción de los huevos. Martín recomienda retirarlos del fuego antes de que queden secos y buscar una consistencia blanda y cremosa. Como se cuajan rápidamente, conviene vigilarlos mientras se cocinan para evitar que pierdan humedad.

Huevos revueltos. Foto: Pixabay

En esta receta, el arroz cumple una función que va más allá de acompañar los huevos. Aporta carbohidratos, que constituyen una fuente de energía para el organismo, y contribuye a que la preparación sea más sustanciosa.

Si bien puede prepararse en distintos momentos del día, la nutricionista sugiere priorizar el almuerzo, como una manera de contar con energía para continuar la jornada. La idea de fondo es sencilla: una alimentación variada no requiere necesariamente recetas elaboradas. A veces, combinar ingredientes cotidianos de distintas maneras alcanza para transformar una preparación conocida en una comida más completa.

Con base en El Tiempo/GDA