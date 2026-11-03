El superalimento del corazón: qué dice la ciencia sobre los arándanos y su impacto en la salud vascular

Incorporar frutas a la alimentación es una de las recomendaciones habituales para cuidar la salud. Aportan vitaminas, minerales, fibra y antioxidantes que participan en distintas funciones del organismo. De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) aconseja consumir al menos 400 gramos diarios de frutas y verduras.

Entre las opciones que despertaron interés de la comunidad científica se encuentran los arándanos. Su consumo se ha relacionado con indicadores favorables para la salud cardiovascular, en particular por su contenido de antocianinas, unos pigmentos naturales que también están presentes en otras frutas.

Una revisión publicada en The American Journal of Clinical Nutrition, liderada por Esther E. Avendaño y su equipo, examinó 18 estudios y 65 ensayos clínicos aleatorizados sobre los efectos de estos compuestos en las personas.

Las antocianinas pertenecen al grupo de los flavonoides y son responsables de los tonos rojos, violetas, azules y púrpuras que presentan algunas frutas, flores y hojas. Se trata de compuestos con propiedades antioxidantes que han sido estudiados por sus posibles efectos sobre la salud.

La investigación, realizada en el Centro Médico Tufts, en Boston, Estados Unidos, encontró que las personas con una mayor ingesta de antocianinas presentaban un 26 % menos de riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares en comparación con quienes consumían cantidades menores.

Foto: Pxhere.

Los resultados también señalaron una asociación con un 18 % menos de probabilidad de sufrir un infarto y una reducción del 9 % en la mortalidad por causas cardiovasculares. Además, se observaron menores riesgos de desarrollar diabetes tipo 2 (11 %) e hipertensión (8 %).

¿Cuántos arándanos se necesitan para obtener antocianinas? Una taza de arándanos aporta aproximadamente 150 miligramos de antocianinas, una cantidad superior a la dosis mínima analizada en el estudio.

Aunque los arándanos se destacaron entre los alimentos analizados, no son la única fuente de estos pigmentos. La revisión también incluyó frutas como las moras, las grosellas negras, las uvas, las frambuesas y las ciruelas. Entre las que mostraron resultados más destacados también se encuentran las cerezas.

Incorporar distintas frutas a la alimentación permite obtener una variedad de nutrientes y compuestos vegetales. Los arándanos pueden ser una alternativa dentro de una dieta equilibrada, pero sus posibles beneficios deben entenderse como parte de un conjunto de hábitos saludables y no como un recurso aislado para prevenir enfermedades cardiovasculares.

Con base en El Tiempo/GDA