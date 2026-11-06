El plato que rescata el pan duro: qué son los huevos "bobos" y cómo se preparan en casa

El huevo frito es una de las preparaciones más sencillas y populares de la cocina, capaz de conquistar distintos paladares. Sin embargo, existen otras formas de disfrutar este ingrediente y potenciar su sabor y textura. Una receta tradicional española propone combinar pan duro, leche, huevo, ajo y perejil para elaborar un plato diferente, económico y muy rendidor: los huevos tontos (o "bobos", como diríamos en Uruguay).

El sitio especializado en gastronomía y recetas Directo al Paladar recuperó esta preparación, que permite transformar ingredientes habituales de la cocina en una propuesta sabrosa y fácil de elaborar. Aunque puede recordar a las torrijas españolas por el uso del pan remojado, su resultado es diferente y se asemeja más a unos buñuelos salados.

Los huevos tontos son una receta tradicional de Aragón que nació como una alternativa para aprovechar el pan duro y reutilizar las sobras de comida. Su elaboración consiste en desmenuzar el pan, remojarlo en leche y mezclarlo con huevos, ajo picado y perejil fresco. A la preparación se le puede incorporar sal y pimienta para realzar el sabor.

Huevos fritos. Fot: Unsplash.

La mezcla adquiere una consistencia espesa que permite formar pequeñas porciones para freír en aceite. El resultado es similar al de unos buñuelos caseros, con una textura tierna por dentro y dorada por fuera.

Una vez fritas, las porciones se colocan sobre papel absorbente para retirar el exceso de aceite. El paso siguiente consiste en incorporarlas a una cazuela con salsa casera de cebolla, vino, pimentón y caldo, que aporta humedad y un sabor más intenso al plato.

Esta receta de la cocina española es una alternativa para quienes buscan salir de las preparaciones habituales con huevo. Además de ser económica y saciante, permite aprovechar ingredientes que muchas veces terminan descartándose. También admite distintas combinaciones: se puede acompañar o enriquecer con chorizo, jamón, bacalao desmigado, pollo asado, queso o atún.

Cómo preparar huevos tontos: ingredientes y cantidades

Foto: Commons.

Rinde: 3 porciones

Tiempo total: 55 minutos

Ingredientes:



300 g de pan duro.

300 ml de leche.

2 huevos.

2 dientes de ajo.

Perejil fresco a gusto.

Sal.

Pimienta negra molida.

Aceite de oliva virgen extra.

Tiempos de preparación:



Preparación: 10 minutos.

Cocción: 15 minutos.

Reposo: 30 minutos.

Tiempo total: 55 minutos.