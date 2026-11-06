El plato que rescata el pan duro: qué son los huevos "bobos" y cómo se preparan en casa
Una receta tradicional de Aragón que combina ingredientes económicos para lograr buñuelos salados tiernos por dentro y dorados por fuera.
El huevo frito es una de las preparaciones más sencillas y populares de la cocina, capaz de conquistar distintos paladares. Sin embargo, existen otras formas de disfrutar este ingrediente y potenciar su sabor y textura. Una receta tradicional española propone combinar pan duro, leche, huevo, ajo y perejil para elaborar un plato diferente, económico y muy rendidor: los huevos tontos (o "bobos", como diríamos en Uruguay).
El sitio especializado en gastronomía y recetas Directo al Paladar recuperó esta preparación, que permite transformar ingredientes habituales de la cocina en una propuesta sabrosa y fácil de elaborar. Aunque puede recordar a las torrijas españolas por el uso del pan remojado, su resultado es diferente y se asemeja más a unos buñuelos salados.
Los huevos tontos son una receta tradicional de Aragón que nació como una alternativa para aprovechar el pan duro y reutilizar las sobras de comida. Su elaboración consiste en desmenuzar el pan, remojarlo en leche y mezclarlo con huevos, ajo picado y perejil fresco. A la preparación se le puede incorporar sal y pimienta para realzar el sabor.
La mezcla adquiere una consistencia espesa que permite formar pequeñas porciones para freír en aceite. El resultado es similar al de unos buñuelos caseros, con una textura tierna por dentro y dorada por fuera.
Una vez fritas, las porciones se colocan sobre papel absorbente para retirar el exceso de aceite. El paso siguiente consiste en incorporarlas a una cazuela con salsa casera de cebolla, vino, pimentón y caldo, que aporta humedad y un sabor más intenso al plato.
Esta receta de la cocina española es una alternativa para quienes buscan salir de las preparaciones habituales con huevo. Además de ser económica y saciante, permite aprovechar ingredientes que muchas veces terminan descartándose. También admite distintas combinaciones: se puede acompañar o enriquecer con chorizo, jamón, bacalao desmigado, pollo asado, queso o atún.
Cómo preparar huevos tontos: ingredientes y cantidades
Rinde: 3 porciones
Tiempo total: 55 minutos
Ingredientes:
- 300 g de pan duro.
- 300 ml de leche.
- 2 huevos.
- 2 dientes de ajo.
- Perejil fresco a gusto.
- Sal.
- Pimienta negra molida.
- Aceite de oliva virgen extra.
Tiempos de preparación:
- Preparación: 10 minutos.
- Cocción: 15 minutos.
- Reposo: 30 minutos.
- Tiempo total: 55 minutos.
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