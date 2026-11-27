El prodigio pianista austríaco Lukas Sternath, considerado una de las mayores promesas de la música clásica europea, anunció este viernes 27 de noviembre el fin de su carrera a los 25 años para preservar su salud física y mental. La decisión, comunicada desde Viena a través de la página web de su agencia de representación, tiene efecto inmediato e implica su retiro de los escenarios.

"Por motivos de salud y con efecto inmediato, Lukas Sternath ya no puede ejercer su profesión. Debe retirarse de los escenarios para salvaguardar su salud física y mental. En consecuencia, lamentamos profundamente tener que comunicarles el fin de su carrera", señala el breve comunicado difundido por su representante.

Una fuente de la escena musical vienesa indicó a un grupo de medios, entre ellos la agencia EFE, que la sorpresiva retirada está vinculada al peso y la presión que implica ejercer como músico profesional, y que es muy probable que la decisión sea definitiva.

Quién es Lukas Sternath, el pianista que deja los escenarios a los 25 años

Sternath nació en Viena en 2001 y su vínculo con la música comenzó temprano: de niño integró los Niños Cantores de Viena, con los que ofreció conciertos en todo el mundo junto al célebre coro.

Su salto internacional llegó hace cuatro años, cuando impresionó al mundo de la música clásica al obtener el primer premio del prestigioso Concurso Internacional ARD, al que sumó otros siete galardones en la misma competencia. A partir de ese momento encadenó reconocimientos internacionales y una agenda de presentaciones en los principales circuitos europeos.

Entre sus actuaciones figuran los Proms de la BBC y el Festival de Primavera de Heidelberg, además de recitales en salas como el Palau de la Música de Barcelona y la Elbphilharmonie de Hamburgo. En otoño del año pasado debutó con la Orquesta Filarmónica de Viena, uno de los hitos más importantes para un intérprete austríaco.

El debut en Chicago que quedó trunco y el mensaje de su agencia

El anuncio interrumpe una etapa de expansión profesional. En octubre pasado, Sternath había publicado su primer disco, con obras de Franz Schubert y Franz Liszt, y tenía previsto presentarse el próximo 6 de diciembre en el Symphony Center de Chicago. Iba a ser su primera actuación como pianista en América del Norte.

La agencia que lo representa cerró el comunicado con un mensaje dirigido al público y a los organizadores que habían contratado sus presentaciones: "En nombre de Lukas Sternath, les agradecemos su confianza y comprensión en esta difícil situación y le deseamos toda la fuerza necesaria en esta nueva etapa".

La brevedad del anuncio y su carácter inmediato sorprendieron al ambiente musical vienés, donde Sternath era señalado como uno de los nombres llamados a sostener la tradición pianística austríaca en la próxima década.

Con información de EFE. Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.