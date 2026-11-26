Dejar de hacer ejercicio durante varios días o semanas puede provocar cambios en la resistencia cardiovascular, la fuerza muscular y el rendimiento general. Sin embargo, estos efectos no aparecen de inmediato ni impactan a todas las personas por igual.

Especialistas en medicina deportiva consultados por The New York Times señalaron que las interrupciones en las rutinas suelen darse por viajes, enfermedades, lesiones o compromisos laborales. Aunque una pausa prolongada reduce las capacidades físicas, los descansos breves no necesariamente borran los avances logrados tras meses de entrenamiento.

Dae Hyoun Jeong, médico especialista en medicina deportiva de la Universidad de California en San Francisco, explicó que la resistencia no desaparece de un día para otro y recordó que los períodos de descanso forman parte de los programas de entrenamiento, ya que permiten la recuperación muscular.

Cuántos días sin entrenar se necesitan para perder estado físico

Los cambios comienzan a manifestarse en distintos plazos según la capacidad física que se evalúe. Según Mark Murphy, fisioterapeuta del Centro de Rendimiento e Investigación Deportiva Mass General Brigham, tras aproximadamente una semana sin ejercicio aeróbico disminuye el volumen de plasma sanguíneo.

Esta reducción hace que el corazón bombee menos sangre en cada latido. Como resultado, al retomar la actividad puede registrarse una frecuencia cardíaca más alta y una mayor sensación de cansancio, incluso si se entrena a la misma intensidad previa.

Entre los 10 y los 14 días de inactividad empieza a bajar el VO2 máximo, un indicador que mide la cantidad máxima de oxígeno que el organismo logra utilizar durante el esfuerzo y permite evaluar la capacidad aeróbica y la resistencia cardiovascular.

Jason Tso, director clínico de cardiología deportiva en Stanford Medicine, precisó que la magnitud de ese descenso varía de acuerdo con cada persona. Quienes entrenan de forma regular pueden registrar caídas más marcadas tras dos semanas sin actividad que quienes hacen ejercicio con menor frecuencia, además de existir incidencia genética.

Accesorios para hacer ejercicio Foto: Canva

Qué ocurre con los músculos y el corazón tras un mes de pausa

La inactividad durante cerca de un mes puede afectar algunas adaptaciones cardiovasculares desarrolladas mediante el entrenamiento sostenido, entre ellas los cambios estructurales del corazón que le permiten bombear mayores volúmenes de sangre y sostener la resistencia.

En el plano muscular, distintos estudios indican que tanto la masa como la fuerza pueden empezar a disminuir después de unas cuatro semanas sin entrenar. De todos modos, las destrezas vinculadas con la coordinación, la velocidad y la fuerza específica suelen deteriorarse más lentamente que la capacidad cardiovascular.

Los especialistas remarcaron que sostener actividades cotidianas, como caminar o desplazarse con regularidad, ayuda a retrasar estas pérdidas en comparación con el reposo total. También advirtieron que los adultos mayores tienden a perder masa muscular con mayor rapidez y pueden precisar más tiempo para recuperarla.

Cómo sostener el estado físico durante una interrupción

Cuando las obligaciones personales o laborales impiden cumplir con una rutina completa, los expertos sugieren conservar algún grado de movimiento, siempre que no exista una enfermedad o lesión que lo desaconseje.

Murphy señaló que mantener el estado físico demanda menos carga que desarrollarlo desde cero. Por eso, recomendó realizar alrededor de la mitad de las sesiones habituales de ejercicio cardiovascular o de fuerza, a una intensidad de entre el 60 % y el 80 % de la acostumbrada.

Hacer ejercicio de manera consistente es un gran aporte al objetivo de adelgazar. Foto: Pixabay.

En la misma línea, Caitlyn Mooney, especialista en medicina deportiva del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt, propuso aprovechar actividades recreativas en vacaciones —como caminar, hacer senderismo o andar en bicicleta— para mantenerse activo sin necesidad de seguir al pie de la letra el plan habitual.

Cómo retomar el entrenamiento tras dos semanas o un mes sin actividad

De acuerdo con los especialistas, una pausa de apenas una semana suele permitir volver desde un nivel muy cercano al anterior. En cambio, cuando la interrupción se extiende, conviene recuperar de manera gradual tanto el volumen como la intensidad.

Para quienes llevan dos semanas sin entrenar, Murphy aconsejó arrancar la primera semana de regreso con un volumen de entre el 50 % y el 70 % del habitual, y subirlo en la segunda semana a un rango de entre el 70 % y el 90 %, tanto en trabajo aeróbico como de fuerza.

Jeong sugirió aumentar primero la duración de las sesiones y recién después la intensidad, para que el organismo vuelva a adaptarse al esfuerzo sin forzar de golpe el rendimiento previo. Por su parte, Gemma Ward, entrenadora principal de los New York Road Runners, subrayó la importancia de sostener expectativas realistas, ya que los tiempos de recuperación dependen del estado previo, la extensión de la pausa y las condiciones de cada persona.

Finalmente, cuando el parate responde a una cirugía, una lesión o una enfermedad grave, los expertos recomendaron realizar una consulta médica antes de volver a entrenar, dado que la recuperación puede requerir adaptaciones específicas y una progresión aún más cautelosa de las cargas.

En base a O Globo/GDA