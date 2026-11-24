Permanecer muchas horas en la misma postura durante la jornada laboral o en clase puede repercutir en el bienestar físico, ya que estar sentado de forma prolongada llega a comprometer la circulación.

Según datos citados de la Universidad de Málaga, el 60% de la población mundial no alcanza el nivel de actividad física necesario para obtener beneficios en la salud. En esa línea, las pausas activas ayudan a contrarrestar el sedentarismo en tareas —como el uso de computadoras o maquinaria— en las que se supera las dos horas seguidas sin levantarse.

Por ello, a continuación se detallan alternativas sencillas para ganar movilidad en medio de la rutina diaria.

Movilidad en la silla en pocos minutos

Una primera opción apunta a hombros y nuca: sentado en la silla con la columna recta, se llevan los brazos detrás de la nuca, se estiran hacia la parte alta de la espalda, se cruzan las manos detrás de la cabeza y se ejerce una leve presión hacia ella mientras se realizan tres respiraciones lentas y profundas. Sin cambiar la posición de las manos detrás de la nuca, se baja la cabeza hacia el pecho y se la presiona suavemente hacia abajo.

Hombre estirando en el trabajo. Foto: Freepik.

Otra propuesta consiste en el movimiento conocido como recoger manzanas: con la espalda recta en la silla, se eleva y gira la cabeza hacia un costado mientras se suben los brazos de manera alternada, como si se tomaran manzanas de un árbol. Desde esa misma postura, una mano tira suavemente de la otra y se invierte el movimiento, repitiendo varias veces.

También se sugieren giros suaves de cabeza: sentado y erguido, se inclina la cabeza hacia un lado —derecho o izquierdo—, se cierran los ojos y se la lleva hacia el otro lado pasando por el pecho, repitiendo el recorrido según lo que resulte cómodo.

Foto: Commons.

Salidas breves y descanso visual

Fuera del puesto de trabajo, caminar durante diez minutos por los alrededores puede aprovecharse para resolver algún trámite pendiente sin recurrir al teléfono celular.

Por último, la pausa de luz se realiza frente al escritorio: se apoyan los codos, se inclina levemente la cabeza hacia abajo y se cubren los ojos con las palmas de las manos sin hacer presión.

En base a El Universal/GDA