Adiós al entrenamiento tradicional: la técnica que ayuda al metabolismo y combate la pérdida de masa ósea

“Te voy a decir algo que a muchos no les va a gustar... esta cosa a la que llaman ‘vibration plate’ no es una estafa”, advierte la tiktoker Isabel Bauche en uno de los videos que publica. En redes sociales como TikTok y otras plataformas, los seguidores de las tendencias de bienestar se animan a probar una amplia variedad de plataformas vibratorias.

Katie Gallagher, por su parte, comparte su testimonio personal: “Tuve lipedema toda mi vida: así lucía antes de comprarme una plataforma vibratoria y así me veo desde que la empecé a usar 10 minutos todos los días”, señala al mostrar imágenes comparativas en las que sus piernas y brazos casi no presentan tejido adiposo.

El entusiasmo por esta práctica no se queda ahí. Algunos sostienen que el dispositivo ayuda a reducir la celulitis, regular el cortisol y drenar hormonas tiroideas. Otros simplemente permanecen de pie sobre la plataforma durante unos minutos para obtener beneficios, mientras que hay quienes la incorporan activamente a sus rutinas de entrenamiento.

Lo concreto es que el fenómeno se hace evidente en los datos: a partir de 2025, las búsquedas en internet sobre plataformas vibratorias crecieron de forma significativa, sobre todo en países de habla inglesa como Estados Unidos, Canadá y Australia.

De todos modos, no se trata de una tecnología reciente. Existen antecedentes del uso de máquinas de terapia vibracional desde el siglo XIX. En esa época, el médico y ortopedista sueco Gustav Zander desarrolló uno de los primeros dispositivos con vibraciones destinados a fortalecer el cuerpo. Más adelante, a mediados del siglo XX, científicos del ámbito espacial detectaron que los astronautas en gravedad cero sufrían pérdida ósea y fracturas, y que la terapia vibracional podía servir como método para contrarrestar esos efectos.

Ya en los años 2000, estos aparatos volvieron a cobrar notoriedad gracias a celebridades como Madonna, Mark Wahlberg y Serena Williams, quienes aseguraron utilizarlos como parte de su entrenamiento físico. Desde entonces, surgieron nuevas marcas, la tecnología avanzó y los precios se incrementaron. En la actualidad, pueden adquirirse en sitios como Amazon o Mercado Libre, con valores que van desde cientos hasta miles de dólares.

¿Qué tan contundentes son los resultados de entrenar sobre una plataforma vibratoria?

María Cecilia Tombion, profesora de educación física e instructora internacional de spinning y power plate, explica que el entrenamiento consiste en la estimulación natural del cuerpo a través de la vibración. “Estas vibraciones transmiten energía activando las contracciones musculares entre 25 y 50 veces por segundo”, revela.

Para ella, gracias a su potencia vibracional este ejercicio presenta resultados más inmediatos que un entrenamiento convencional. “No tiene impacto articular”, asegura. Y añade que una clase no excede los 30 minutos debido a la “alta exigencia que hay sobre la fibra muscular”.

Añade Tombion que las plataformas vibratorias son dispositivos de aceleración de alta calidad aprobados por instituciones como FDA (de EE.UU.).

Evidencia de la efectividad del ejercicio sobre plataformas vibratorias

Respecto de los efectos, existe evidencia que respalda la posibilidad de que la vibración corporal total mejora la densidad mineral ósea, especialmente en mujeres posmenopáusicas y personas mayores. En el estudio “Terapia vibratoria de cuerpo entero como modalidad para el tratamiento de la osteoporosis senil y posmenopáusica” se describe que esta ejercitación demostró resultados prometedores en la recuperación de la masa y la función muscular después de la degeneración. “Refuerza el suministro de sangre a los huesos y reduce la formación de osteoclastos. Reactiva las fibras musculares inactivas y los sistemas sensoriales neuronales y propioceptivos que las rodean”, figura en la investigación.

Deportistas entrenan en el gimnasio. Foto: Freepik.

Otros artículos académicos demuestran, por ejemplo, que la vibración de cuerpo completo también puede mejorar ligeramente ciertos aspectos del rendimiento deportivo, como la fuerza, ​​la potencia muscular y la amplitud de movimiento. Un paper publicado por la Revista Europea de Ciencias del Deporte indica que esta forma vibratoria es capaz de calentar los músculos más rápido que el ciclismo o el trote, sin consumir tanta energía.

“Se ha convertido en una importante herramienta de entrenamiento y rehabilitación de lesiones para los Chicago Bulls. Con esta tecnología se han logrado resultados sorprendentes en cuanto al aumento de la fuerza, la flexibilidad, el metabolismo y la circulación de los deportistas, aun luego de un breve período de uso”, aseguró años atrás Eric Helland, entrenador de acondicionamiento y rehabilitación de los Chicago Bulls a la marca Power Plate (una de las más populares en el rubro).

Para Tombion la actividad puede ser practicada por personas de todas las edades. “Armamos programas personalizados y específicos según lo que necesita esa persona”, dice. Los resultados son palpables y a la cuarta sesión la fuerza es visible, asegura.

Las plataformas vibratorias ofrecen varios beneficios en la mejora de la densidad mineral ósea, el rendimiento deportivo y la rehabilitación de lesiones. Foto: Canva.

Sin embargo, la Clínica Mayo señala: “No está claro si la vibración corporal total brinda la misma variedad de beneficios para la salud que los ejercicios que se practican de forma activa, como caminar, andar en bicicleta o nadar”. Aunque destaca que puede cumplir una función más allá del estado físico y los deportes como: la reducción del dolor de espalda, la mejora del equilibrio en los adultos mayores y la disminución de la pérdida de masa ósea.

Y el prestigioso sitio médico, WebMD, advierte que ciertas investigaciones han demostrado que algunos dispositivos emiten vibraciones mucho más fuertes de lo que se considera seguro. Por eso, aconsejan consultar con un médico antes de probar uno, especialmente si se tiene alguna afección médica.

Qué ejercicios hacer si no se sabe por dónde empezar

Entre las opciones más accesibles está caminar. Es una práctica simple, sin necesidad de equipamiento, que ayuda a mejorar la circulación, controlar el peso y favorecer el equilibrio emocional. La constancia, más que la intensidad, es lo que marca la diferencia en sus beneficios.

La natación aparece como otra alternativa completa, especialmente útil para quienes buscan reducir el impacto en las articulaciones. Al realizarse en el agua, disminuye el riesgo de lesiones mientras fortalece músculos, mejora la resistencia y contribuye a la salud cardiovascular.

Adultos haciendo ejercicio con banda elástica. Imagen creada por Chat GPT

También se destaca el Tai Chi, una disciplina que combina movimiento, respiración y concentración. Su práctica está asociada a mejoras en el equilibrio, la coordinación y la flexibilidad, lo que la vuelve especialmente recomendable para personas mayores o para quienes recién comienzan a moverse.

A estas actividades se suma el entrenamiento de fuerza, que puede realizarse con el propio peso corporal o con elementos simples. Este tipo de ejercicio ayuda a preservar la masa muscular, fortalecer los huesos y mantener la movilidad, aspectos clave a medida que avanza la edad.

Con información de La Nación/GDA y El Tiempo/GDA