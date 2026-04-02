Entrenamiento isométrico: mantener la tensión sin movimiento también ayuda a ganar masa muscular

En el universo del fitness, durante años predominó la idea de que para aumentar masa muscular era imprescindible mover las articulaciones en todo su rango. Sin embargo, una investigación reciente viene a sacudir esa certeza: mantener el músculo en tensión sin desplazamiento también puede ser eficaz para estimular el crecimiento.

El trabajo, publicado en la revista científica Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism, analizó el impacto de las contracciones isométricas —aquellas en las que el músculo se activa sin generar movimiento— frente a los ejercicios tradicionales de rango completo, con foco en el desarrollo de los cuádriceps.

La clave está en la tensión sostenida

Durante mucho tiempo, la isometría quedó relegada a un segundo plano cuando el objetivo era la hipertrofia. Sin embargo, los investigadores detectaron que el factor determinante no es tanto el movimiento en sí, sino la longitud del músculo al momento de ejercer la tensión.

Cuando estos ejercicios se realizan en posiciones donde el músculo está más estirado —como sostener una sentadilla en su punto más bajo o mantener una plancha—, los resultados en términos de volumen muscular pueden equipararse a los obtenidos con rutinas tradicionales.

Entre los principales hallazgos del estudio se destacan:



La pierna entrenada con isometría creció en promedio un 1,9 %, frente al 0,8 % de la que trabajó con rango completo.

Ambos métodos lograron aumentos similares en el tamaño de los cuádriceps.

Se observó una leve ventaja de la isometría en la zona superior del muslo.

Mantener la contracción en posiciones de mayor estiramiento resulta clave para potenciar los resultados.

Mujer y niño haciendo ejercicio. Foto: Freepik.

Una herramienta útil cuando hay limitaciones

Más allá de los números, el estudio abre una puerta interesante para quienes no pueden entrenar de forma convencional. Al no requerir movimiento articular, la isometría aparece como una alternativa válida para ganar masa muscular en contextos de lesión o restricción física.

En ese sentido, la periodista especializada Kate Neudecker señaló que esta modalidad puede ser “una opción sólida” cuando el entrenamiento tradicional no es viable.

Además, se trata de una estrategia accesible para quienes cuentan con poco equipamiento o espacio, ya que permite trabajar con intensidad sin necesidad de grandes cargas ni movimientos repetitivos que puedan generar desgaste en las articulaciones.

Mujer haciendo el ejercicio de la plancha. Foto: Freepik.

Cómo se hizo el estudio

Para llegar a estas conclusiones, los investigadores trabajaron con 23 personas adultas sanas, todas con experiencia previa en entrenamiento de fuerza. Durante seis semanas, y con una frecuencia de dos sesiones semanales, cada participante entrenó una pierna con ejercicios tradicionales y la otra mediante contracciones isométricas.

Mientras una extremidad realizaba extensiones de rodilla recorriendo todo el movimiento hasta el fallo, la otra sostenía contracciones máximas contra una máquina fija, con la rodilla flexionada durante unos 30 segundos.

Al comparar las mediciones antes y después del programa, se comprobó que el crecimiento de los cuádriceps fue similar en ambos casos.

Si bien aún falta más evidencia para determinar si la isometría puede ofrecer ventajas claras en determinadas zonas musculares, el mensaje para quienes entrenan es bastante directo: sumar este tipo de ejercicios puede ser una forma efectiva —y respaldada por la ciencia— de desarrollar fuerza y volumen, especialmente en el tren inferior.

En base a El Tiempo/GDA