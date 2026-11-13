Hormona del estrés: qué es el cortisol, cómo regula el sueño y cuándo indica una afección médica

El cortisol, también conocido como la hormona del estrés, es un término que suele estar vinculado con el cansancio crónico, la ansiedad y el aumento de peso. Sin embargo, esta sustancia resulta fundamental para la supervivencia del organismo humano y cumple funciones vitales en el día a día.

Un detallado artículo publicado en UnoBravo explica que, producida por las glándulas suprarrenales y regulada por el complejo eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal (HHS), esta sustancia actúa como un mecanismo clave de respuesta ante situaciones de amenaza o emergencia, preparando al cuerpo para la acción.

Su liberación permite movilizar reservas de energía, elevar la disponibilidad de glucosa y mantener funciones esenciales durante situaciones de exigencia física o emocional.

Al mismo tiempo, interviene de forma directa en el metabolismo de los azúcares, el control de la presión arterial y la regulación del ritmo circadiano.

Profesional de la salud anotando en su planilla durante una cita médica. Foto: Canva.

Qué funciones cumple la hormona del estrés en el organismo

De acuerdo a un informe publicado en el sitio especializado Houston Methodist, el cortisol ayuda a mantener estables los niveles de glucosa en sangre y participa en la modulación de las respuestas inmunitarias e inflamatorias.

En condiciones normales, los niveles siguen un ciclo diario predecible: alcanzan su punto máximo por la mañana para facilitar el despertar y disminuyen progresivamente hacia la noche para propiciar el descanso. Cuando este patrón se altera, puede dificultar la conciliación y el mantenimiento del sueño, aunque estas alteraciones no necesariamente indican un exceso de cortisol.

Además, la exposición prolongada al estrés cotidiano puede alterar este ritmo natural y afectar el equilibrio del organismo.

Mujer intentando apagar el despertador. Foto: Canva.

Síntomas asociados y cuándo se trata de una afección real

La exposición prolongada a situaciones de tensión suele manifestarse a través de cansancio persistente, alteraciones del sueño, irritabilidad y acumulación de grasa abdominal.

Si bien muchas personas atribuyen diversos malestares cotidianos a un exceso de esta sustancia, advierten que las verdaderas patologías médicas derivadas de niveles anormalmente altos son poco frecuentes en la población general.

Afecciones como el síndrome de Cushing, caracterizado por una producción excesiva y sostenida de cortisol, pueden provocar síntomas como debilidad muscular, hipertensión arterial y cambios físicos notorios. Se trata de un trastorno poco frecuente que afecta a un porcentaje muy reducido de la población.

Ante cualquier preocupación persistente, los profesionales consultados recomiendan consultar con un médico de cabecera para realizar evaluaciones clínicas mediante análisis de laboratorio antes de asumir diagnósticos basados en información digital o redes sociales.