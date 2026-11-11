Por qué deberíamos incorporar chequeos preventivos para cuidar el bienestar emocional, según experto

La salud mental se ha convertido en uno de los grandes desafíos sanitarios de la actualidad. Pero, además de atender a quienes ya atraviesan un problema, ¿qué se puede hacer para prevenirlo? En una entrevista con el diario El Tiempo, el doctor en Psicología Clínica Joaquín Mateu plantea la necesidad de fortalecer la prevención y prestar atención a los factores que pueden afectar el bienestar emocional antes de que deriven en cuadros clínicos.

Para Mateu, uno de los problemas de los sistemas sanitarios es que suelen concentrar sus esfuerzos en atender a quienes ya presentan dificultades, mientras que las estrategias de prevención todavía tienen un alcance limitado.

Esto tiene consecuencias tanto para las personas como para los servicios de salud. Cuando el malestar emocional se prolonga sin recibir atención, puede evolucionar hacia cuadros más complejos y difíciles de abordar. A su vez, quienes presentan síntomas de ansiedad o depresión suelen recurrir con mayor frecuencia a los médicos de atención primaria, lo que incrementa la demanda asistencial.

También existen repercusiones laborales y económicas. Los trastornos mentales están asociados a ausencias en el trabajo y pérdidas de productividad. Frente a este escenario, el especialista propone incorporar chequeos preventivos de salud mental, de manera similar a los controles que se realizan para evaluar otros aspectos de la salud física.

Hombre en una consulta terapéutica. Foto: Magnific.

Estos chequeos podrían contemplar factores protectores y de riesgo, como las estrategias que utiliza una persona para afrontar las adversidades, la calidad de sus redes de apoyo emocional, sus hábitos de sueño y los niveles de estrés que experimenta. La evaluación periódica, mediante entrevistas y herramientas estandarizadas, permitiría identificar dificultades de manera temprana y actuar en distintas etapas de la vida, como la adolescencia, la adultez y la vejez.

Aunque no es posible anticipar con exactitud quién desarrollará un problema de salud mental, Mateu explica que existen características y circunstancias que pueden aumentar esa probabilidad. Entre ellas menciona ciertos rasgos de personalidad, como el neuroticismo, y la labilidad emocional, que se manifiesta en fluctuaciones afectivas intensas o inestabilidad emocional.

También señala dos formas de relacionarse con los pensamientos que pueden estar presentes en trastornos como la ansiedad y la depresión: la intolerancia a la incertidumbre sobre el futuro y la rumiación, es decir, la tendencia a dar vueltas repetidamente sobre situaciones del pasado.

Otros factores son los sesgos atencionales hacia las amenazas —cuando la atención queda especialmente concentrada en estímulos negativos— y la rigidez cognitiva, que dificulta interrumpir pensamientos adversos y preocupaciones persistentes.

Hombre angustiado y ansioso no puede dormir. Foto: Freepik.

Por último, el psicólogo destaca la baja autoeficacia percibida, que aparece cuando una persona siente que no tiene capacidad para realizar tareas importantes para su propio bienestar. Identificar estos factores no significa que una persona vaya a desarrollar necesariamente un trastorno, pero puede ayudar a reconocer señales de vulnerabilidad y buscar apoyo cuando sea necesario.

Otro fenómeno que preocupa al especialista es la tendencia a interpretar las dificultades cotidianas en términos de diagnósticos psicológicos. Mateu considera que esta forma de patologizar experiencias habituales puede generar sufrimiento innecesario y desdibujar la diferencia entre atravesar un momento difícil y convivir con un trastorno mental.

Expresiones como «soy depresivo» o «soy ansioso», utilizadas sin una evaluación profesional que las respalde, pueden llevar a que las personas se identifiquen con una etiqueta diagnóstica sin contar con criterios suficientes. El problema, sostiene, es que así se corre el riesgo de interpretar cualquier dificultad como una enfermedad y atribuir el origen del malestar a algo externo e incontrolable. En ese escenario, los psicofármacos pueden llegar a percibirse como la única salida.

Sin embargo, el especialista aclara que estos medicamentos son herramientas valiosas para quienes los necesitan. Su cuestionamiento no apunta a negar su utilidad, sino a evitar que se conviertan en la única respuesta posible frente al sufrimiento emocional. En paralelo, considera fundamental desarrollar recursos personales y sociales que permitan afrontar las dificultades presentes y reducir el riesgo de que vuelvan a aparecer.

La propuesta, en definitiva, es ampliar la mirada sobre la salud mental. No alcanza con intervenir cuando el sufrimiento ya se ha convertido en un problema clínico: también es necesario promover conocimientos, hábitos y habilidades que ayuden a las personas a cuidar su bienestar emocional a lo largo de la vida.

Con base en El Tiempo/GDA