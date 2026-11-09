¿A quién le estás dejando tu salud mental? El riesgo de consumir terapia express en redes sociales

Claramente, en estos últimos años asistimos a una democratización de los temas de salud mental, aquellos que antes se reservaban exclusivamente para nuestro consultorio, ateneos clínicos o actividades académico-científicas. Esto es sumamente positivo ya que la información está disponible en forma masiva y gratuita constantemente.

En este sentido, las redes sociales han contribuido a visibilizar la salud mental, a reducir algunos estigmas y a generar conversaciones que durante mucho tiempo han sido tabú a nivel sociocultural. Actualmente ansiedad, depresión, autoestima o vínculos tóxicos son términos que no resultan ajenos o desconocidos completamente por la población general. Todo esto es muy positivo.

No obstante, también existe el riesgo de confundir los relatos, consejos o narrativas de experiencias personales que se encuentran en redes sociales con voces certificadas y avaladas académica y profesionalmente.

Cualquier persona puede compartir una reflexión sobre cómo superar una ruptura de pareja, un duelo por el fallecimiento de un ser querido, o cómo manejar la ansiedad y el estrés desde su vivencia personal. Pero eso dista mucho de acreditarle la capacidad de brindar orientaciones clínicas o sugerencias psicoterapéuticas.

La popularidad de una idea o concepto no otorga validez científica ni entidad profesional de quien la plantea. Por supuesto que la cantidad de seguidores en redes tampoco es un parámetro de competencia académico-profesional.

En el mundo virtual existen innumerables mensajes breves y categóricos que suelen ser emocionalmente impactantes, además fáciles de consumir y compartir.

Imagen: Wikimedia.

Sin embargo, la complejidad de la salud mental y la psiquis humana no siempre cabe en frases de veinte segundos. Es común escuchar expresiones como “podés con todo”; “todo es posible y depende de vos”; “si pensás en negativo, atraés cosas negativas”; “si no podés soltar a alguien tenés dependencia emocional”; “hay que soltar y dejar fluir” o “todo lo que te pasa en tus relaciones tiene que ver con tu infancia”. El problema radica en presentarlas como verdades absolutas y universales, sin tener en cuenta la singularidad de cada caso, situación e historia vital.

Un posteo que pretende ser muy clarificador puede resultar iatrogénico como decimos en la jerga clínica, es decir, generar un efecto negativo en el usuario por limitarlo en la comprensión sobre sí mismo y hasta llevarlo a interpretar una “respuesta humana esperable” como una patología mental, sentirse culpable por su sufrimiento psíquico o tomar decisiones sobre la base de una información incompleta o errónea.

Es por eso que es imprescindible recurrir a un profesional psicólogo y si es posible que también un psicoterapeuta (carrera aparte a la licenciatura en Psicología), con la titulación y habilitación correspondiente. En esos casos, uno sabe que hay una formación académica específica para realizar la evaluación y diseñar el tratamiento psicológico acorde al diagnóstico, con la responsabilidad ajustada a las normas éticas y legales aplicables.

Si bien un título universitario no convierte a quien lo posee en buen profesional, sí es una condición fundamental y excluyente para ejercer la psicología clínica de manera legal y responsable. Del mismo modo, haber realizado un curso de coaching, haber atravesado una experiencia personal difícil o contar con una comunidad virtual numerosa no equivale a ser una voz acreditada y certificada por la comunidad académico-científica.

No todo malestar necesita terapia, pero cuando una persona necesita atención psicológica, merece y tiene el derecho de recibirla de un profesional de salud mental, con sus correspondientes certificaciones académicas.

Mujer habla en una sesión de terapia. Foto: Freepik.

Si estás en esa búsqueda de un referente de salud mental te sugiero primero investigar la formación y titulación del profesional psicólogo y preferentemente también del psicoterapeuta.

Otros factores a tener en cuenta cuando se tiene formación internacional: investigar cuántos años de experiencia clínica posee y cuál es el alcance de los servicios que ofrece, además de averiguar si se ha especializado con tu motivo de consulta, diagnóstico o patología.

También es útil saber con qué tipo de abordaje trabaja dicho profesional, o sea dentro de qué corriente psicológica se ha formado (psicoanálisis, cognitiva-conductual o lacaniana, por ejemplo). ¿Pertenece a asociaciones científicas avaladas internacionalmente? Ese dato también es relevante.

La salud mental es un derecho y conlleva una gran responsabilidad social que nos compete a todos. No es suficiente con la existencia de profesionales formados académicamente, necesitamos ciudadanos “alfabetizados en salud mental”, es decir, capaces de distinguir entre opinión, comentario, acompañamiento y atención clínica profesional.

No se trata de quitarle la palabra a nadie sino de comprender que la salud mental no es una tendencia, una marca personal o un tema de marketing. Es el pilar de nuestra salud y calidad de vida, por lo que merece respeto y responsabilidad así como también rigor ético y académico.

¿En manos de quién estamos dejando nuestra salud mental? Recordá que “siempre hay otra forma”.