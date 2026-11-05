El consejo del Papa para combatir la soledad: cómo recuperar los vínculos en tiempos de virtualidad

Tenemos grupos de WhatsApp, seguimos las novedades de amigos y familiares en redes sociales, intercambiamos mensajes durante el día y podemos comunicarnos con alguien que está a miles de kilómetros en cuestión de segundos. Sin embargo, esa posibilidad de estar permanentemente conectados no siempre se traduce en una sensación de compañía. A veces, incluso en medio de una multitud de contactos, podemos sentirnos solos.

Esa contradicción está en el centro de uno de los mensajes del papa León XIV sobre los vínculos humanos. En su encíclica Magnifica Humanitas, publicada en mayo de 2026, el pontífice advierte que, aunque la cultura digital multiplica las conexiones y ofrece nuevas formas de interacción, las personas seguimos necesitando cercanía genuina, atención y gestos de ternura. Por eso, invita a cuidar los espacios y momentos en los que la presencia física resulta fundamental: compartir una comida, visitar a alguien que está solo o participar de encuentros comunitarios.

La reflexión adquiere especial relevancia en el marco de su visita apostólica a Uruguay, prevista entre el 6 y el 8 de noviembre. Pero también conecta con una preocupación que trasciende las creencias religiosas: la soledad y la desconexión social son problemas que pueden afectar tanto la salud mental como la física.

De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó en 2025 un informe de su Comisión sobre Conexión Social en el que advierte sobre la extensión de estos fenómenos y sus consecuencias para el bienestar. El organismo plantea que fortalecer los vínculos sociales debería recibir tanta atención como el cuidado de la salud física y mental.

Estar solo no es lo mismo que sentirse solo

Aunque suelen utilizarse como sinónimos, soledad y aislamiento social no significan exactamente lo mismo. La OMS distingue el aislamiento como una situación objetiva, caracterizada por tener pocos vínculos o escasas interacciones con otras personas. La soledad, en cambio, es una experiencia subjetiva: aparece cuando sentimos que las relaciones que tenemos no coinciden con las que necesitamos o deseamos.

Por eso, alguien puede vivir solo y disfrutar de su independencia sin sentirse aislado. Y también puede tener pareja, familia, compañeros de trabajo y una agenda social activa, pero experimentar una profunda sensación de desconexión. No se trata únicamente de cuántas personas hay alrededor, sino de la calidad de los vínculos y de la posibilidad de sentirse escuchado, comprendido y acompañado.

Mujer triste en el sofá. Foto: Freepik.

La conexión social tiene, además, una dimensión que va más allá de la compañía. Implica contar con personas a quienes recurrir, sentir que pertenecemos a una comunidad y saber que podemos ofrecer apoyo a otros. Cuando esas experiencias faltan durante períodos prolongados, pueden verse afectadas distintas áreas de la salud.

En su reflexión sobre la cultura digital, León XIV no propone rechazar la tecnología, sino preguntarse qué tipo de relaciones estamos construyendo a través de ella y qué lugar dejamos para la cercanía. La invitación es a recuperar momentos de presencia real, sin que eso implique renunciar a las posibilidades que ofrecen las herramientas digitales.

Cómo recuperar y fortalecer los vínculos

Combatir la soledad no significa llenar la agenda de compromisos ni obligarse a socializar constantemente. Se trata de cultivar relaciones significativas y encontrar formas de conexión que resulten genuinas. Algunas acciones sencillas pueden ayudar:



Cambiar un mensaje por un encuentro. Si hay alguien con quien hablamos habitualmente por WhatsApp, podemos proponerle tomar un café, salir a caminar o compartir una comida. No hace falta esperar una ocasión especial para verse. Recuperar los pequeños rituales compartidos. Una llamada semanal, un almuerzo familiar o una caminata con un amigo pueden convertirse en espacios estables de conexión. La regularidad ayuda a sostener los vínculos en medio de las obligaciones cotidianas. Escuchar sin hacer otras cosas al mismo tiempo. Cuando alguien nos cuenta algo, dejar el celular a un lado y prestar atención demuestra interés y fortalece la confianza. No siempre hace falta ofrecer soluciones: muchas veces, escuchar alcanza. Retomar relaciones que quedaron en pausa. Escribirle a una persona con la que hace tiempo no hablamos puede ser un primer paso. Un mensaje sencillo para preguntar cómo está o proponer un encuentro puede reabrir un vínculo. Participar en espacios compartidos. Anotarse a un taller, sumarse a un club, hacer actividad física en grupo o participar de una iniciativa comunitaria permite conocer personas y construir relaciones a partir de intereses comunes. La OMS destaca la importancia de fortalecer las oportunidades de conexión en los entornos comunitarios. Ofrecer compañía a quien puede necesitarla. Visitar a un familiar mayor, acompañar a un vecino o colaborar en una actividad solidaria no solo puede ayudar a otra persona: también genera oportunidades de encuentro y pertenencia.

Grupo de amigos. Foto: Freepik.

Recuperar los vínculos no significa que debamos evitar todos los momentos de soledad. Estar a solas puede ser una elección saludable, una oportunidad para descansar, pensar o disfrutar de actividades personales. La dificultad aparece cuando la desconexión no es elegida, se prolonga y genera sufrimiento.

El mensaje del Papa invita a recuperar algo que la velocidad de la vida diaria y la comunicación digital pueden dejar en segundo plano: la importancia de dedicar tiempo y atención a los demás. No se trata de tener más contactos ni de estar disponibles todo el tiempo, sino de construir relaciones en las que podamos sentirnos escuchados, reconocidos y acompañados. Porque estar conectados no siempre es lo mismo que estar cerca.