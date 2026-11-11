Por qué las personas que decoran la casa de Navidad con anticipación son más felices, según estudio

Desde el punto de vista de la psicología, adelantarse a colocar el árbol de Navidad, las luces y otros adornos navideños en el hogar no es necesariamente una señal de ansiedad ni una exageración, sino una práctica que puede asociarse con el bienestar emocional y con una mayor percepción de cercanía social.

De acuerdo con una investigación publicada en The Journal of Environmental Psychology, las personas que decoran su casa con anticipación, previo a la Navidad, tienden a revivir recuerdos positivos vinculados con la infancia y con celebraciones familiares.

El trabajo detalla que el espíritu navideño puede actuar como un estímulo emocional que ayuda a reducir la ansiedad, el estrés y la negatividad.

Esta celebración no solo beneficia a quien toma la iniciativa de decorar temprano, sino que también puede generar una actitud abierta hacia el entorno, convirtiéndose en una sensación contagiosa para familiares y cercanos.

Familia reunida armando el árbol de Navidad. Foto: Canva.

De qué manera el espíritu navideño influye en los vínculos familiares

Los especialistas en psicología del estudio señalan que quienes se contagian del espíritu de las fiestas suelen mostrar cambios positivos en su comportamiento cotidiano.

Entre los principales efectos asociados se encuentran una mayor disposición a tratar a los demás con amabilidad y cordialidad, más facilidad para perdonar los errores ajenos y una actitud más solidaria frente a las necesidades de otras personas.

Sin embargo, el estudio aclara que estos elementos no fueron medidos como consecuencias directas de decorar la casa, sino como percepciones vinculadas con el ambiente navideño.

Mujer armando el árbol de Navidad. Foto: Freepik.

Además, la colocación de los primeros elementos decorativos puede despertar el deseo de pasar más tiempo reunido en familia, asociando el espacio del hogar con momentos de reencuentro y celebración. La decoración funciona como una señal visual y emocional que activa tradiciones, recuerdos compartidos o incluso expectativas de encuentro.

El límite saludable: por qué los expertos advierten sobre la saturación de estímulos

Los autores del estudio advierten sobre un aspecto clave: mientras que los adornos visuales pueden multiplicar el positivismo, la exposición excesiva y constante a la música navideña durante todo el día puede generar el efecto contrario, provocando rechazo y sentimientos de saturación.

Por esta razón, la clave suele estar en la moderación, utilizando la decoración como un disparador de emociones agradables, sin convertirla en una obligación ni en una fuente de presión.