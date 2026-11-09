¿Cuándo se arma el árbol de Navidad?: fecha tradicional y la razón detrás de la elección de este día

La cuenta regresiva hacia la celebración de la Navidad trae consigo el cuestionamiento de muchas personas sobre la fecha en que se debería armar el tradicional árbol navideño.

Muchas familias suelen marcar cada 8 de diciembre como una fecha importante para armar el árbol de Navidad. Conocé aquí la razón detrás:

Cuándo hay que armar el árbol de Navidad

El armado del árbol de Navidad tiene una razón religiosa, ya que coincide con el Día de la Virgen, es decir, con la festividad de la Inmaculada Concepción de María, efeméride fijada en el año 1854 por el papa Pío IX, que se celebra cada 8 de diciembre. Este año la fecha caerá martes.

Mujer armando el árbol de Navidad. Foto: Freepik.

Cómo nació la costumbre de decorar el árbol de Navidad y cuál es el significado de los adornos

En un principio, los elementos elegidos para la decoración de estos árboles eran manzanas, en recuerdo del fruto que Adán y Eva comieron y que dio paso al pecado original.

Actualmente los adornos también poseen su propio significado dentro del armado del árbol dependiendo de sus colores. En el contexto religioso, los colores poseen un significado distinto, ya que cada esfera representa los rezos de la época. Las rojas están vinculadas con las peticiones; las plateadas, con el agradecimiento; las azules, con el arrepentimiento, y las doradas, con la alabanza.

Adorno colocado en un árbol de Navidad. Foto: freestocks / Unsplash

Con el paso del tiempo, las luces navideñas reemplazaron a las velas, que buscaban simbolizar la luz de Cristo, y, al estar unidas, intentaban representar la unión de las familias y los seres queridos.