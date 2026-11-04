Adiós al rojo y al verde brillante: la nueva tendencia en decoración navideña que apuesta por la simpleza

La decoración del árbol de Navidad 2026 incorpora una tendencia que propone dejar atrás los excesos y apostar por una estética más sencilla, natural y luminosa. Se trata del denominado árbol liviano, un estilo que prioriza las tonalidades suaves, los materiales naturales y las luces cálidas, en lugar de los adornos tradicionales y los colores intensos.

Según informó TN, esta propuesta deja en segundo plano las clásicas bolas rojas, los adornos verdes brillantes y las figuras llamativas. En su lugar, busca destacar la forma natural de las ramas mediante una distribución más espaciada de los elementos decorativos, que permita mantener visible el follaje.

La idea es conseguir que el árbol navideño se integre con el resto de la decoración del hogar. Para ello, se utilizan colores que armonicen con los muebles y los textiles, sin generar contrastes demasiado marcados.

Foto: Pickpik.

¿Qué colores reemplazan al rojo y al verde en la Navidad de 2026?

La paleta de colores para Navidad 2026 se inclina por los tonos neutros y naturales. Entre los protagonistas aparecen el crema, beige, arena y mantequilla, que pueden combinarse con pequeños detalles dorados o cobrizos para sumar luminosidad sin recargar el conjunto.

El verde oliva también gana espacio como alternativa al verde intenso que tradicionalmente caracteriza los adornos navideños. A esta selección se suman el gris perlado, los tonos nude y los colores humo, que permiten crear una composición visual uniforme.

Una de las recomendaciones para conseguir este efecto es elegir dos o tres tonalidades principales y distribuirlas de manera equilibrada por todo el árbol. De esta forma, se evita la acumulación de colores y se conserva la armonía de la decoración.

Materiales naturales y pocos adornos: las claves del árbol liviano

Foto: Stocksnap.

El árbol de Navidad minimalista se caracteriza por utilizar una cantidad reducida de adornos y dejar espacios libres entre ellos, de modo que las ramas y el follaje mantengan su protagonismo. Entre los materiales que acompañan esta tendencia se encuentran la madera clara, la cerámica artesanal, el papel, el lino y las fibras naturales. También pueden incorporarse figuras tejidas y pequeños detalles metálicos en dorado mate, cobre suave o plata apagada.

La iluminación es otro de los componentes importantes. Las luces cálidas, especialmente las de tonalidad amarilla, ayudan a destacar las texturas de los materiales y complementan la paleta de colores neutros. Adoptar este estilo no implica necesariamente comprar un árbol nuevo ni renovar todos los accesorios. Una alternativa consiste en seleccionar los adornos que ya se tienen y que coincidan con la combinación de colores elegida, retirar las piezas más llamativas y redistribuir las restantes para dejar espacios visibles entre las ramas.

Marfil: el color que gana protagonismo en la mesa de Nochebuena

La tendencia de los colores neutros en la decoración navideña también llega a la mesa. Para 2026, el marfil aparece como una de las principales alternativas al rojo tradicional en los individuales y otros elementos textiles utilizados durante la Nochebuena.

Este tono aporta luminosidad y permite destacar platos, copas y centros de mesa. Además, combina fácilmente con vajilla blanca y piezas de colores suaves.

Los materiales y las texturas también cumplen un papel importante. Los individuales de lino o algodón, así como los acabados mate, aportan variedad sin necesidad de recurrir a estampados. Las servilletas en tonos similares contribuyen a mantener una composición uniforme y delicada.

Para completar la decoración de la mesa navideña, se pueden incorporar ramas de pino, eucalipto y otros elementos naturales en el centro de mesa. Las velas claras, los portavelas de vidrio y las copas transparentes refuerzan la sensación de luminosidad, mientras que los detalles metálicos en dorado suave o plateado suman brillo sin generar una decoración recargada.