Los psicólogos afirman: las personas que no hacen la cama al levantarse no son desordenadas, tienen otras prioridades

Hacer la cama al momento de levantarse es un hábito que muchas personas adquieren desde la infancia. Para algunos, representa una forma de comenzar el día con orden y disciplina, mientras que otros prefieren dejarla sin hacer para concentrarse en sus actividades. Sin embargo, la psicología sugiere que el desorden no siempre está relacionado con la falta de organización, sino que puede influir en el comportamiento y la creatividad de diversas maneras.

Un estudio llevado a cabo por Kathleen Vohs y sus colegas de la Universidad de Minnesota analizó cómo los espacios ordenados y desordenados pueden modificar la manera en que las personas toman decisiones y desarrollan nuevas ideas. Los resultados, publicados por la Asociación para la Ciencia Psicológica (APS, por sus siglas en inglés), mostraron que quienes trabajaban en ambientes desordenados tendían a proponer soluciones más creativas, mientras que quienes permanecían en espacios ordenados demostraban una mayor inclinación hacia las decisiones convencionales.

Para comprender la relación entre el ambiente y el comportamiento, los investigadores realizaron una serie de experimentos en los que los participantes llevaron a cabo distintas actividades en habitaciones ordenadas o desordenadas. En una de las pruebas, se les pidió que imaginaran nuevos usos para pelotas de ping-pong. Los resultados mostraron que quienes estaban en habitaciones desordenadas propusieron ideas consideradas más creativas que aquellos que trabajaban en espacios ordenados.

En otro experimento, los participantes tuvieron que elegir entre una opción presentada como «innovadora» y otra identificada como "clásica". Las personas que se encontraban en ambientes desordenados mostraron una mayor preferencia por la alternativa innovadora. Según los investigadores, estos resultados sugieren que el desorden puede fomentar un pensamiento menos convencional y estimular la exploración de diferentes posibilidades.

Sin embargo, los espacios ordenados también presentaron ventajas. Los participantes que trabajaban en habitaciones ordenadas eran más propensos a realizar donaciones a instituciones benéficas y a elegir una manzana en lugar de chocolate.

"En conjunto, estos hallazgos cuestionan la visión tradicional del orden y el desorden, que resulta demasiado simplista. Es engañoso concluir que el desorden fomenta comportamientos descontrolados, perjudiciales y moralmente cuestionables, o que el orden conduce a la honestidad y la bondad. Una perspectiva más matizada añadiría que el desorden también inspira a romper con la tradición, lo que puede generar nuevas perspectivas, mientras que el orden está relacionado con la prudencia", afirmaron los autores.

Una cama ordenada en un dormitorio. Foto: Canva.

¿Por qué dejar la cama sin hacer puede aportar beneficios para la salud?

En 2006, un equipo de la Universidad de Kingston, en Inglaterra, liderado por Stephen Pretlove, desarrolló un modelo informático para estudiar cómo influye la humedad en la supervivencia de los ácaros, que suelen encontrarse en colchones, almohadas y ropa de cama.

Estas criaturas microscópicas necesitan determinados niveles de humedad para sobrevivir y reproducirse. Por ello, los investigadores analizaron si permitir que las sábanas y los colchones se airearan durante el día podía modificar las condiciones del ambiente en el que habitan.

"Dejar la cama sin hacer durante el día puede eliminar la humedad de las sábanas y del colchón", explicó Pretlove en una entrevista con ScienceAlert.

Cama sin hacer. Foto: Pexels.

La hipótesis plantea que, al dejar la cama sin hacer después de dormir, la humedad acumulada durante la noche se evapora con mayor facilidad. Por el contrario, cubrir inmediatamente el colchón con las sábanas y la ropa de cama puede dificultar este proceso.

Por lo tanto, dejar la cama sin hacer también podría aportar beneficios para la salud.

Con información de La Nación y O Globo/GDA