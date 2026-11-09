¿Tenés el living impecable pero la habitación es un desastre? La razón psicológica que explica tu conducta

Hay personas que se esfuerzan por mantener la sala y la cocina impecables, especialmente cuando esperan visitas, pero no prestan la misma atención al orden de su dormitorio. La ropa acumulada sobre una silla, los vasos quedan en la mesa de noche y la cama puede permanecer varios días sin tenderse.

Aunque esta conducta suele asociarse con la falta de organización, el descuido o la pereza, la psicología ofrece otras explicaciones. Una de ellas tiene que ver con la manera en que cada persona distribuye su tiempo y energía, y con las prioridades que establece dentro de su hogar.

La psicóloga Leticia Martin Enjuto explicó que mantener ordenados los espacios comunes y dejar desorganizada la habitación no significa necesariamente que alguien esté preocupado por la opinión de los demás. También puede responder a la importancia que le asigna a cada ambiente según su utilidad y frecuencia de uso.

¿Por qué algunas personas ordenan la sala, pero no su habitación?

Caos doméstico. Foto: Freepik.

La sala y la cocina son espacios compartidos del hogar. Allí se reciben visitas, se organizan reuniones familiares y se desarrollan numerosas actividades cotidianas. Por eso, mantener estos ambientes limpios y ordenados puede responder tanto a necesidades prácticas como a determinadas expectativas sociales.

El dormitorio, en cambio, suele ser un espacio privado, menos expuesto a la mirada de otras personas. Esta característica puede hacer que algunas personas sientan menos necesidad de mantenerlo permanentemente organizado.

Según Martin Enjuto, hay quienes priorizan los ambientes que utilizan con mayor frecuencia o que comparten con otras personas. Esto puede explicar por qué dedican tiempo a limpiar la cocina o acomodar la sala, mientras postergan las tareas pendientes en su habitación.

El cansancio y las prioridades también influyen en el desorden

La falta de tiempo y energía es otro factor que puede explicar por qué algunas personas mantienen determinados ambientes impecables y descuidan otros. Cuando se acumulan las responsabilidades cotidianas, es habitual atender primero las tareas consideradas urgentes y dejar para después aquellas que parecen menos necesarias.

La especialista lo explicó de la siguiente manera: "Cuando tenemos muchas responsabilidades, tendemos a resolver primero las tareas que consideramos más urgentes y a posponer las que parecen menos necesarias. Así, el desorden puede ser una consecuencia de cómo distribuimos nuestro tiempo y energía, sin que exista una relación directa con nuestra personalidad".

Desde esta perspectiva, dejar ropa sin guardar, acumular objetos o pasar varios días sin tender la cama no permite concluir, por sí solo, que alguien sea perezoso o desorganizado. Estas conductas también pueden reflejar una determinada forma de establecer prioridades y administrar los recursos disponibles.

¿Tener una habitación desordenada significa ser desorganizado?

El ropero, uno de los desafíos más grandes para los desordenados. Foto: Freepik.

No necesariamente. Una habitación desordenada no es, por sí misma, un indicador de la personalidad de quien la utiliza. Puede tratarse de una persona que prioriza la funcionalidad de su espacio privado por encima de su apariencia.

Mientras algunas personas necesitan que cada objeto esté en su sitio para sentirse cómodas, otras no consideran que mantener el dormitorio impecable sea una tarea indispensable.

En definitiva, el desorden en el dormitorio no siempre está relacionado con la falta de hábitos de organización. También puede expresar diferencias individuales en la manera de utilizar los espacios, distribuir el tiempo y establecer qué actividades requieren atención inmediata.