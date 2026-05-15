Un hombre interrumpió un desfile de la Semana de la Moda en Australia: se lanzó al mar ante las modelos
El curioso episodio ocurrió en playa Tamarama durante la presentación de Commas. El protagonista, un vecino de 30 años de residencia, asegura que no advirtió el inicio del evento internacional.
La marca australiana Commas, presentó el pasado 12 de mayo en la playa Tamarama un desfile en el marco de la Semana de la Moda de Australia. Las modelos, bajaron por una escalera directamente hacia la playa.
La ceremonia, elegante y controlada, fue interrumpida por David Handley, un residente local que según recogió el medio Economic Times, lleva tres décadas realizando el mismo ritual de baño matutino en Tamarana.
En este oportunidad, bajó las escaleras, saludó a las modelos, se acostó en la arena y se lanzó al mar, todo esto mientras el desfile continuaba su curso natural.
@violetgrace_ Australian Fashion Week: Nothing stops a local from having their morning swim. I repeat: NOTHING. #australianfashionweek #commas ♬ original sound - paradiselost ⋆𐙚 ̊.
Una usuaria de la red social TikTok, Violet Grace, filmó la secuencia con el siguiente mensaje: "Semana de la Moda Australiana: Nada impide a un lugareño darse su baño matutino. Repito: NADA".
Posteriormente, el programa australiano Today, pudo dar con Handley para una entrevista en la misma playa. Según explicó, nadar en la playa forma parte de su rutina del día a día. Además, le pidió disculpas al diseñador y sostuvo que no sabía que el desfile había iniciado.
“Tengo que disculparme con el diseñador de moda. Ayer llegué a lo alto de las escaleras, vi a la modelo y pensé: 'Bueno, seguramente alguien estará controlando las escaleras si el desfile ha comenzado'”.
"Deben venir a reunirse aquí". Llegué más o menos hasta aquí y de repente pensé: "Soy el modelo principal", dijo.
-
Dos potencias se saludan: ¿cómo es la película que reúne a Billie Eilish y James Cameron se verá en Uruguay?
El País con Air Supply: los sacrificios de 50 años de gira y la canción que va a hacer cantar a los uruguayos
El impactante diseño de la uruguaya Gabriela Hearst para la hija de Meryl Streep en la Met Gala 2026
¿Encontraste un error?