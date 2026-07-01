WhatsApp habilita la configuración de nombres de usuario para mejorar la privacidad: cómo activarla

WhatsApp anunció esta semana el lanzamiento de la nueva configuración para reservar nombres de usuario, una función que permitirá a los usuarios comunicarse sin revelar su número telefónico.

Esta novedad responde a la necesidad de ofrecer mayor privacidad en la plataforma, evitando compartir datos personales en situaciones donde solo se desea intercambiar mensajes, como con compañeros de clase, vecinos o grupos con personas desconocidas. Con más de tres mil millones de usuarios globales, la empresa habilitó la reserva anticipada para asegurar que cada persona pueda elegir el nombre que prefiera sin competencia.

Por qué la aplicación permitirá ocultar el número telefónico

La función de nombres de usuario en WhatsApp está diseñada para brindar control y seguridad a quienes interactúan a diario en la aplicación.

Los usuarios deberán compartir su nombre exacto para iniciar un contacto y podrán además establecer una clave opcional que actúe como filtro para quienes desean enviar mensajes.

Esta innovación aportará un nivel adicional de privacidad, dado que al iniciar una conversación nueva con nombre de usuario activado, la otra persona no verá el número telefónico. Para facilitar el proceso, WhatsApp incluye un generador de nombres que sugiere opciones personalizadas, haciendo más sencillo encontrar un alias único y confiable.

Requisitos para vincular cuentas de Facebook e Instagram

Asimismo, WhatsApp contempló la particularidad de creadores, pequeñas empresas y organizaciones, permitiéndoles reclamar el mismo nombre de usuario que tienen en Instagram o Facebook para mantener una presencia digital coherente y profesional.

Aplicación Whatsapp. Foto: EFE.

Para realizar esta configuración con cuentas de Instagram o Facebook, ingresar al siguiente link: https://faq.whatsapp.com

Guía rápida para configurar el alias desde el menú de ajustes

Utilizando la versión más reciente de la app, los pasos son:



Ingresar a Ajustes Seleccionar la opción "Cuenta" Optar por vincular un "Nombre de usuario". La implementación será gradual, y los usuarios recibirán notificaciones desde WhatsApp cuando la función esté activa en su país, facilitando un contacto más privado y seguro.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.