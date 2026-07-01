Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Vida Actual Tecnología

WhatsApp habilita la configuración de nombres de usuario para mejorar la privacidad: cómo activarla

La aplicación de mensajería habilitó el registro de cuentas personales. Conocé cómo se realiza la configuración dentro de los ajustes de la plataforma para proteger tu privacidad en Whatsapp.

01/07/2026, 17:21
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Nombre de usuario de Whatsapp.
Nombre de usuario de Whatsapp.
Foto: Whatsapp Blog.

WhatsApp anunció esta semana el lanzamiento de la nueva configuración para reservar nombres de usuario, una función que permitirá a los usuarios comunicarse sin revelar su número telefónico.

Esta novedad responde a la necesidad de ofrecer mayor privacidad en la plataforma, evitando compartir datos personales en situaciones donde solo se desea intercambiar mensajes, como con compañeros de clase, vecinos o grupos con personas desconocidas. Con más de tres mil millones de usuarios globales, la empresa habilitó la reserva anticipada para asegurar que cada persona pueda elegir el nombre que prefiera sin competencia.

Sony anuncia el fin de una era en los juegos de PlayStation: el drástico cambio que tendrá la consola en 2028

Por qué la aplicación permitirá ocultar el número telefónico

La función de nombres de usuario en WhatsApp está diseñada para brindar control y seguridad a quienes interactúan a diario en la aplicación.

Los usuarios deberán compartir su nombre exacto para iniciar un contacto y podrán además establecer una clave opcional que actúe como filtro para quienes desean enviar mensajes.

Esta innovación aportará un nivel adicional de privacidad, dado que al iniciar una conversación nueva con nombre de usuario activado, la otra persona no verá el número telefónico. Para facilitar el proceso, WhatsApp incluye un generador de nombres que sugiere opciones personalizadas, haciendo más sencillo encontrar un alias único y confiable.

Requisitos para vincular cuentas de Facebook e Instagram

Asimismo, WhatsApp contempló la particularidad de creadores, pequeñas empresas y organizaciones, permitiéndoles reclamar el mismo nombre de usuario que tienen en Instagram o Facebook para mantener una presencia digital coherente y profesional.

Foto: EFE
Aplicación Whatsapp.
Foto: EFE.

Para realizar esta configuración con cuentas de Instagram o Facebook, ingresar al siguiente link: https://faq.whatsapp.com

Guía rápida para configurar el alias desde el menú de ajustes

Utilizando la versión más reciente de la app, los pasos son:

  1. Ingresar a Ajustes
  2. Seleccionar la opción "Cuenta"
  3. Optar por vincular un "Nombre de usuario". La implementación será gradual, y los usuarios recibirán notificaciones desde WhatsApp cuando la función esté activa en su país, facilitando un contacto más privado y seguro.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.

Relacionadas

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

WhatsApp

Te puede interesar