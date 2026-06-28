Cómo registrar la identidad en la Dirección Nacional de Aduanas para compras en el exterior

La Dirección Nacional de Aduanas fortaleció los sistemas de control frente a compras web en el exterior, al detectar casos de usurpación de identidad en el momento de adquisición. Como nueva medida, los usuarios deben verificar su identidad, ingresando sus datos personales en el portal del organismo.

El nuevo régimen de franquicias entró en vigencia el 1° de mayo de 2026 y se aplica a compras personales desde el exterior. Hay una cantidad máxima estipulada de estas compras al año, con topes en los montos de dinero.

¿Qué datos se deben ingresar en el Registro de Identidad?

Con el fin que las compras lleguen de forma segura a sus propietarios, se exige a los usuarios ingresar los siguientes datos personales en el Registro para la Protección de la Identidad del Usuario:



Nombre y apellido

Número de cédula de identidad

Dirección

Entidad emisora de la tarjeta

Últimos cuatro dígitos de la tarjeta

En este link se pueden ingresar dichos datos. Para hacerlo, es necesario contar con identificación digital ID Uruguay habilitada.

Con esta información, Aduanas podrá contrastar la identidad ingresada en la web con la del banco para verificar que quien realiza la transacción es quien paga.

Al ser únicamente una medida de control para proteger a los usuarios, es importante recalcar que Aduanas no accede al historial de compras, a los datos completos de la tarjeta, ni a los movimientos bancarios. El control se limita únicamente a verificar la titularidad del medio de pago utilizado en la operación.

Persona ingresando datos de la tarjeta.

Topes, montos y excepciones del IVA para encomiendas

Como parte de la nueva normativa, vigente desde el 1° de mayo de 2026, hay un límite de hasta tres compras anuales personales desde el exterior, con un límite total de US$ 800.

En caso de querer hacer más compras se debe esperar hasta el próximo año para utilizar el beneficio de las franquicias, al igual que si se concretan tres operaciones sin excederse del monto de US$ 800.

Como indica el organismo: "Es importante tomar en cuenta que el impuesto al valor agregado (IVA) no está incluido en el límite, sino que se carga luego de efectuada la transacción. Las compras desde Estados Unidos y hasta US$ 200 no pagan IVA, según el Acuerdo Marco de Comercio e Inversiones (TIFA)".