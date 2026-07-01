Sony anuncia el fin de una era en los juegos de PlayStation: el drástico cambio que tendrá la consola en 2028

El grupo tecnológico japonés Sony anunció este miércoles de manera oficial que dejará de producir discos físicos para los nuevos videojuegos de sus consolas PlayStation a partir de enero de 2028. La medida implica que los próximos títulos de la plataforma pasarán a distribuirse únicamente en formato digital, marcando un punto de quiebre histórico en la estrategia comercial de la compañía.

"La producción de discos físicos para todos los nuevos juegos que se lancen en consolas PlayStation se interrumpirá a partir de enero de 2028", indicó Sony en una entrada de blog.

La compañía indicó que este cambio "no afectará a los juegos que ya se hayan lanzado o vayan a lanzarse antes de enero de 2028 en formato físico".

Jim Ryan. Dirige el negocio de consolas de videojuegos PlayStation de Sony y se jubilará el año próximo.

Un cambio en las tendencias de consumo de videojuegos

El anuncio llega pocos meses antes del lanzamiento exclusivo en formato digital de Grand Theft Auto VI, que podría convertirse en el producto cultural más vendido de la historia.

Portada GTA 6. Foto: Rockstar Games.

En las redes sociales, algunos usuarios criticaron que la ausencia de disco físico eliminaría el mercado de segunda mano para este título.

"Es una evolución natural para Sony Interactive Entertainment, que se adapta a las tendencias de los consumidores, ya que la preferencia general por los medios digitales supera con creces a la de los discos físicos", declaró la compañía.

Con información de AFP