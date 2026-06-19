GTA 6 habilita su preventa con fecha confirmada para reservar el juego en PS5 y Xbox Series X y S

Rockstar Games ya dio a conocer la nueva portada de la última versión de su juego Grand Theft Auto VI, también conocido como GTA 6. A su vez, publicaron la fecha oficial de la preventa del videojuego.

Desde 2013 que la saga de videojuegos Grand Theft Auto no lanza una nueva versión, siguiendo con el GTA 5 hace 13 años. Los fanáticos de este juego y mundo virtual están desde entonces a la espera del próximo título de Rockstar Games.

En los videos de adelanto del GTA 6 aparece el personaje de Lucía, la mujer que protagoniza los atracos en el videojuego, junto a Jason, el hombre que comparte protagonismo con Lucía. En 2023 lanzaron el primer adelanto y recién en mayo del año pasado volvieron a dar noticias sobre el juego.

Esta situación genera mucha expectativa entre sus seguidores, quienes están a la espera del lanzamiento oficial del videojuego hace más de una década. Este jueves 18 de junio se reveló la portada oficial del juego, con la identidad visual característica de GTA, de estilo tropical, colorido y juvenil.

En la portada aparecen personajes y escenas típicas del juego, con los protagonistas Jason y Lucía, con el logo de GTA en el centro, sobre el número seis en romano "VI".

¿Cuándo comienza la preventa del GTA 6?

Rockstar Games anunció que la preventa de Grand Theft Auto VI comenzará el próximo 25 de junio en las plataformas Playstation 5 y Xbox series X y S. El precio del mismo no se ha dado a conocer aún.

Luego de haber sufrido varios cambios en su programación, la firma fijó el lanzamiento del GTA 6 para noviembre de 2026, continuando la campaña expectativa que se potenciará con la preventa el próximo 25 de junio.