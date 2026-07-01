¿Aprendé a escribir es el nuevo aprendé a programar?

Durante años, el consejo que iba a asegurarle el éxito a los jóvenes era "aprendé a programar". Decenas de versiones de esa frase en medios, entrevistas, almuerzos familiares, reuniones de orientación vocacional y redes sociales, dichas con la convicción de quien señala una puerta segura.

Y no es que estuviera mal, pero ya no funciona más.

Durante décadas, las profesiones técnicas y algunas de las creativas organizaron sus jerarquías alrededor de habilidades costosas de adquirir. Un buen diseñador dominaba el software. Un buen programador traducía lógica a sintaxis. La habilidad con las palabras era secundaria. Lo que se llamaba “hacer” una cosa requería muchas veces un paso de traducción para convertir una idea en un formato que la herramienta pudiera procesar. Esa traducción era el núcleo del oficio, y también lo que justificaba la jerarquía. Si era difícil, quién podía hacerla tenía un valor difícil de replicar.

Andrej Karpathy, cofundador de OpenAI, dijo hace ya 3 años que "el lenguaje de programación más popular ahora es el inglés" . Pero el lenguaje, ahora popularizado como lenguaje natural, no es uno solo, ni todos lo usan con la misma precisión, y esa diferencia determina la calidad de todo lo que una persona es capaz de producir. A partir del surgimiento de la IA generativa y de su explosiva expansión hacia la imagen y el código, eso ha empezado a cambiar. Y ese cambio subvierte las jerarquías, o amenaza con hacerlo. Es un cambio en quién necesita a quién.

Un programador que antes escribía código para una app de una mutualista hoy tiene que producir especificaciones. La diferencia entre dos personas frente a la misma tarea no está en cuánto escriben sino en qué distinguen. Una dice "si el paciente cancela tarde, avisale al médico", mientras que la otra escribe "si cancela con menos de dos horas, es una cancelación tardía; si tiene dos cancelaciones tardías en el último mes, no es lo mismo que un evento aislado, es un patrón, y un patrón amerita una respuesta distinta". La primera persona ve un evento. La segunda ve una categoría dentro de un evento, y dentro de esa categoría, una excepción que cambia todo. ¿Quién puede hacer mejor esa tarea? ¿Sigue siendo la misma persona?

"Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo", dijo Ludwig Wittgenstein hace un siglo. Quien tiene un vocabulario de 200 palabras ve un mundo de 200 palabras. Quien tiene 1200, ve más matices entre las cosas. En español, la tristeza puede ser melancolía, pesar, desazón, aflicción, congoja, pesadumbre, abatimiento, desconsuelo, pena, duelo o nostalgia. El que solo sabe "triste" solo puede pedir tristeza, pero el que sabe el resto puede producir un resultado que incluya ese matiz específico porque puede nombrarlo.

Si el lenguaje de programación es el lenguaje natural, entonces el filtro se desplaza a la capacidad de especificación. Se achicó la brecha técnica pero la que no se redujo es la del pensamiento. Lo escribía hace unos días Miguel Pastorino , los graduados en filosofía tienen una tasa de desempleo del 3,2%, los de Ciencias de la Computación ahora llegaron al 6,1%. El mundo nuevo está pidiendo filósofos.

Es que como dijo Ravi Kumar, CEO de Cognizant, "la inteligencia no es la asimetría, aplicar la inteligencia es la asimetría" . Saber qué se quiere, por qué y cómo reconocer si lo obtenido lo está logrando. Eso es lingüístico en el sentido más profundo porque el pensamiento articulado y el lenguaje preciso son, en la práctica, la misma cosa.

Aunque por mucho tiempo, tanto que parece que fue hace mil años, el consejo fue que para salvarse había que aprender a programar; ahora (programando) hemos construido algo que vino a cambiar las reglas. Tanto, que aunque no termine de ser buena idea dar consejos, tal vez el camino esté más cerca de que aprendamos a pensar.

