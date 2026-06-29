WhatsApp dejará de exigir el número de teléfono para chatear y habilitará nombres de usuario

La aplicación de mensajería WhatsApp, propiedad del grupo Meta, dejará de exigir el número de teléfono para contactar con otros usuarios y permitirá identificarse mediante un nombre de usuario, anunció la empresa este lunes.

Este cambio significa que los números de teléfono ya no se compartirán automáticamente al añadir a alguien a conversaciones grupales o al enviar un primer mensaje a una persona o empresa, precisó WhatsApp en un comunicado.

Según la aplicación, se trata de una "funcionalidad de privacidad". Para contactar a alguien, solo será necesario conocer su nombre de usuario, explicó la empresa.

Además, señala que no hay ningún directorio para explorar nombres ni sugerencias; "las personas deberán conocer tu nombre de usuario exacto para ponerse en contacto contigo por primera vez".

Logotipo de Meta, la empresa fundada por Mark Zuckerberg. Foto: AFP

Debido al gran número de usuarios (más de 3.000 millones, según WhatsApp), es probable que muchos no puedan obtener su primera opción de seudónimo.

La empresa indicó que comenzará a implementar la medida gradualmente, a partir de este lunes, sin dar detalles sobre el calendario.

Además, los "creadores, pequeñas empresas y organizaciones" podrán solicitar a WhatsApp usar el mismo nombre de usuario que tienen en otras plataformas del grupo, como Facebook e Instagram.

Con información de AFP y EFE

