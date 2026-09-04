Apple confirma la presentación del nuevo iPhone 18 Pro, 18 Pro Max y su primer modelo plegable

Apple presentará oficialmente su nueva línea de iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max el próximo miércoles 9 de setiembre de 2026, en una jornada que además contará con el anuncio de su primer smartphone plegable.

La convocatoria prevé marcar un hito en el calendario de lanzamientos de la empresa, que por primera vez modificará su estrategia habitual de distribución al separar los modelos de gama alta del dispositivo convencional.

A diferencia de ediciones anteriores, diversos medios especializados coinciden en que el inicio del período de reservas comerciales de estos modelos no se habilitará el viernes posterior al anuncio, como es habitual, sino que lo harían el sábado 12 de setiembre de 2026.

Según publica La Nación, la decisión responde a que el viernes 11 coincide con el 25.º aniversario de los atentados a las Torres Gemelas en EE.UU., motivo por el que la empresa estadounidense optó por modificar su cronograma habitual de ventas.

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El dato más llamativo, según reveló un artículo presentado applesfera, radica en que el iPhone 18 en su versión estándar no se dará a conocer durante la tradicional conferencia de setiembre.

De acuerdo con las fuentes del sector citadas por la publicación, el modelo de entrada recién verá la luz durante 2027, dejando el escenario de este año exclusivamente para los dispositivos con prestaciones de gama superior y para el dispositivo con pantalla flexible.

Principales novedades filtradas sobre el iPhone 18 Pro y el modelo plegable

En el apartado de rendimiento, los modelos iPhone 18 Pro estrenarán el procesador A20 Pro, además de prever un incremento en la velocidad de procesamiento y una mejora de la eficiencia energética respecto a la generación previa.

En lo que respecta a la fotografía, las filtraciones indican el salto cualitativo más significativo de esta generación. Los sensores principales de la versión Pro incorporarán apertura variable, una tecnología que permitiría ajustar mecánicamente la entrada de luz según las condiciones del entorno, mejorando el rendimiento en tomas nocturnas y el control del desenfoque óptico natural.

John Ternus, director de ingeniería de hardware de Apple y nuevo CEO de la compañia. Foto: Archivo El País.

Por su parte, el primer dispositivo plegable de la marca, conocido mediante las filtraciones como iPhone Ultra, adoptaría un diseño en formato libro.

Según applesfera, el equipo contará con un panel exterior de 5,5 pulgadas y una pantalla interna desplegable de 7,8 pulgadas que ofrecerá un área de trabajo similar a la de una tableta compacta. Para mantener la delgadez del chasis, el sistema sustituirá el reconocimiento facial Face ID por un sensor de huellas dactilares Touch ID ubicado en el lateral del teléfono, e integrará una batería de doble celda con una capacidad estimada de 5.000 mAh.

Sin embargo, hasta el momento, la empresa estadounidense no ha confirmado ni oficializado ninguna de las fotografías o informaciones filtradas sobre este nuevo modelo.