Navegó 5.000 kilómetros en un yate de paneles solares y publicó las instrucciones para que cualquiera lo arme
Un ingeniero finlandés construyó un yate de 11 metros desde cero, usando paneles solares y baterías de litio. Lleva más de 4.800 kilómetros navegados registrando todo el proceso en YouTube.
Lukas Sjöman es un ingeniero finlandés creador de True North Yachts, un innovador proyecto que consistió en la construcción de un yate que funciona con baterías de litio y una decena de paneles solares, sin necesidad de combustible.
El Helios 11 mide cerca de 11 metros y está pensado para realizar rutas costeras o de media distancia. Su construcción fue en base a herramientas básicas con sistemas eléctricos caseros, e implicó un aproximado de 200 días y un estimado de entre US$ 20.000 y US$ 30.000.
Sjöman construyó su yate cubierto de una decena de paneles solares estándar, sin ninguna especificaciones náuticas especiales, abaratando el costo del proyecto y facilitando las opciones futuras en caso de necesitar un reemplazo.
Además, cuenta con un banco de baterías de litio de cerca de 24 kWh, que permite navegar durante la noche o en los tramos donde el sol no sea tan visible. En un día de buena radiación solar, el yate es capaz de recorrer más de 250 kilómetros. En caso contrario, ya sea por luz tenue o mar adverso, esa autonomía puede descender a 70 kilómetros.
Durante las navegaciones realizadas promedió una velocidad de unos 13 kilómetros por hora, llegando a los 16 en caso de condiciones favorables. Propulsado por un motor eléctrico de cerca de 6 kW, no cuenta con caja de cambios ni sistemas de transmisión complicados, lo que lo hace más simple, liviano y eficiente.
Sjöman ha logrado completar una ruta de casi 5.000 kilómetros, que lo llevó desde Finlandia hasta España. Durante los meses que llevó el armado del Helios 11 y los posteriores viajes por la costa europea, Sjöman publicó todo en su canal de Youtube y sus redes sociales, especialmente en Instagram.
Sin embargo, este proyecto posee un último detalle que incrementó su viralización alrededor de todo el mundo: a diferencia de otros expertos que construyen embarcaciones similares y mantienen los detalles en secreto, Sjöman decidió hacer todo lo contrario y subió a su web truenortharchive.net los planos, manuales y especificaciones técnicas del Helios 11, de modo que cualquier persona pueda ver exactamente cómo está hecho el barco, qué materiales usó, cómo instaló los paneles solares y las baterías, y hasta replicar o adaptar el diseño a su propia embarcación
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