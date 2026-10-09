Las fotos de animales silvestres más divertidas del mundo que buscan despertar empatía y risas en 2026

Nikon Comedy Wildlife reveló en los últimos días las fotografías que son finalistas de los "2026 Nikon Comedy Wildlife Awards", competencia que consiste en lograr capturar imágenes de animales silvestres que sean divertidas al ojo humano. Según señalaron desde la organización, este año recibieron más de 10.000 candidaturas -la cifra más alta de su historia- procedentes de 112 países. Los ganadores serán anunciados el 8 de diciembre próximo.

Desde Nikon Comedy Wildlife subrayan que la competición es capaz de hacer "una contribución significativa al asombroso mundo de la vida silvestre". Además, destacan que las imágenes "están diseñadas para hacer reír" y "levantar el ánimo".

"De esta manera, ayudan a desarrollar empatía hacia los animales que aparecen en ellos, y es esa empatía la que nos ayuda a mejorar nuestro comportamiento y nuestras actitudes", indican.

Sobre el certamen

Los Comedy Wildlife Photography Awards, que tuvieron su origen en el año 2015, "se han convertido en un evento fijo en el calendario de concursos fotográficos", señalan. En ese sentido, aseguran que cada año reciben imágenes de todo el mundo y obtienen "cobertura mediática global".

Los fotógrafos, que van desde principiantes hasta expertos, pueden presentar hasta 10 imágenes.

"Una foto divertida de un animal es increíblemente efectiva porque no hay barreras para la comprensión ni tabúes que negociar. Apela al impulso del antropomorfismo, que está bien documentado como uno de los desencadenantes más poderosos de la empatía humana", aseguran desde Comedy Wildlife.

Algunas de las imágenes finalistas

"Oranguntan picante". Foto: Tanner Mansell.

"Doris con su sombrero". Foto: Andy Rouse.

"El diferente". Foto: Dirk Koster.

"Cara de búho en reposo". Foto: Ka Chun Jacky Sung.

"Un pez pala muy presionado". Foto: Kyo Chen.

Dos aves, una visión. Foto: Lynn Emery.

Se pueden ver el resto de las imágenes finalistas en este enlace.