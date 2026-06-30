Basura espacial fue avistada desde Uruguay: las imágenes del fenómeno desde diferentes puntos del país
Usuarios de las redes sociales compartieron este lunes por la noche videos y fotografías del reingreso de la chatarra espacial, que también fue vista desde Argentina.
Una luz fulgurante desplazándose por el cielo estrellado fue retratada por diversas personas desde Cerro Largo, Salto, Colonia, Durazno y otros puntos del país este lunes por la noche. Según confirmó a El País el astrónomo y docente Gonzalo Trancredi, "por el lento movimiento parece la reentrada de chatarra espacial".
A través de las redes sociales, los usuarios compartieron las fotografías y videos que tomaron de este fenómeno.
Video de #chatarra espacial visto desde Melo Cerro Largo, #Uruguay pic.twitter.com/jiU3LzSMjD— Meteorología Estación bcp (@Estacion_bcp) June 29, 2026
Foto de chatarra espacial vista desde d— Meteorología Estación bcp (@Estacion_bcp) June 29, 2026
Durazno #Uruguay Luis Viñoly pic.twitter.com/PF1J2YQb2P
Desde Buenos Aires, un usuario de la red social X, compartió un video que registró sobre las 18:30 horas, que también muestra el fenómeno.
Colegiales, Bs As, 18.30hs— CEO of HaceQuePase ⛓️ (@GimenezJPG) June 29, 2026
Alguien mas lo vio? Hice varios años aviación y estoy seguro que era un avión ni un helicóptero, menos un satelite (por lo menos en orbita) pic.twitter.com/oOu79BHuDd
¿Qué es la chatarra espacial?
La chatarra o basura espacial es cualquier objeto artificial que se encuentra en órbita alrededor de la Tierra —la órbita terrestre baja (LEO, por su sigla en inglés)— y que ya no cumple ninguna función útil.
Según los informes y bases de datos actualizados por la Agencia Espacial Europea (ESA) y la NASA, la basura orbital proviene principalmente de tres fuentes: satélites inactivos, restos de cohetes y fragmentos de colisiones.
"No existen leyes espaciales internacionales para limpiar los desechos en nuestra órbita terrestre baja (LEO). Actualmente, la LEO se considera el mayor vertedero de basura del mundo, y su eliminación es costosa debido a la magnitud del problema: hay cerca de 6000 toneladas de material" allí, detalla la NASA.
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