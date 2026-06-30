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Basura espacial fue avistada desde Uruguay: las imágenes del fenómeno desde diferentes puntos del país

Usuarios de las redes sociales compartieron este lunes por la noche videos y fotografías del reingreso de la chatarra espacial, que también fue vista desde Argentina.

El País
El País
30/06/2026, 10:50
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Una luz fulgurante desplazándose por el cielo estrellado fue retratada por diversas personas desde Cerro Largo, Salto, Colonia, Durazno y otros puntos del país este lunes por la noche. Según confirmó a El País el astrónomo y docente Gonzalo Trancredi, "por el lento movimiento parece la reentrada de chatarra espacial".

A través de las redes sociales, los usuarios compartieron las fotografías y videos que tomaron de este fenómeno.

Desde Buenos Aires, un usuario de la red social X, compartió un video que registró sobre las 18:30 horas, que también muestra el fenómeno.

¿Qué es la chatarra espacial?

La chatarra o basura espacial es cualquier objeto artificial que se encuentra en órbita alrededor de la Tierra —la órbita terrestre baja (LEO, por su sigla en inglés)— y que ya no cumple ninguna función útil.

Reentrada de chatarra espacial vista desde Uruguay
Reentrada de chatarra espacial vista desde Uruguay
Foto: captura de video

Según los informes y bases de datos actualizados por la Agencia Espacial Europea (ESA) y la NASA, la basura orbital proviene principalmente de tres fuentes: satélites inactivos, restos de cohetes y fragmentos de colisiones.

"No existen leyes espaciales internacionales para limpiar los desechos en nuestra órbita terrestre baja (LEO). Actualmente, la LEO se considera el mayor vertedero de basura del mundo, y su eliminación es costosa debido a la magnitud del problema: hay cerca de 6000 toneladas de material" allí, detalla la NASA.

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