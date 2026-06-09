La NASA presenta a la tripulación de Artemis III, misión clave para el regreso del hombre a la Luna

La NASA anunció de forma oficial la tripulación que formará parte de la misión Artemis III, un paso crucial en la exploración espacial que se desarrollará en 2027. Cuatro astronautas principales y un sustituto iniciarán de inmediato sus entrenamientos para llevar a cabo una serie de complejas pruebas en la órbita terrestre baja, fundamentales para validar la tecnología que permitirá el posterior regreso humano a la Luna.

¿Quiénes conformar Artemis III?

El comandante de la misión será el estadounidense Randy Bresnik, quien estará acompañado por el italiano Luca Parmitano en el rol de piloto. La tripulación principal se completa con los especialistas de misión Andre Douglas y Frank Rubio, mientras que Bob Hines quedó designado como integrante de la reserva. La inclusión de Parmitano marca un hito histórico, ya que representa la primera oportunidad en la que un astronauta de la Agencia Espacial Europea (ESA) se integra formalmente a una tripulación del programa Artemis.

Randy Bresnik y Luca Parmitano Foto: RONALDO SCHEMIDT/AFP fotos

Los seleccionados trabajarán directamente en el desarrollo operativo de los sistemas de la nave espacial Orión y colaborarán en las pruebas de los módulos de aterrizaje desarrollados por las empresas privadas Blue Origin y SpaceX. El director general de la ESA, Josef Aschbacher, destacó que la elección de un piloto europeo refleja la vasta experiencia operativa del continente en situaciones de alta presión, al tiempo que recordó que el Módulo de Servicio Europeo será el encargado de proveer las capacidades esenciales de propulsión y soporte para la nave de la NASA.

Maniobras de alta complejidad en órbita

La misión Artemis III se lanzará desde el Centro Espacial Kennedy en Florida mediante el cohete SLS. Una vez en la órbitra terrestre, la tripulación no viajará directamente a la Luna, sino que ejecutará una exigente campaña de acoplamientos múltiples para evaluar el hardware integrado. El plan operativo establece que el módulo lunar de Blue Origin se lanzará primero para esperar a los astronautas en el espacio. Tras alcanzar la posición, Orión se acoplará a dicha estructura durante dos jornadas para examinar la propulsión, el software y las comunicaciones.

Finalizada esa etapa, la nave comandada por Bresnik se desvinculará para encontrarse con la versión de prueba de la nave Starship de SpaceX. Este segundo acoplamiento se extenderá por un día completo para realizar comprobaciones críticas de los sistemas de transferencia. El administrador de la agencia estadounidense, Jared Isaacman, afirmó que este ensayo general demostrará el poder de la innovación industrial y requerirá la coordinación de lanzamientos de cohetes pesados más impresionante de la historia contemporánea.

Los astronautas de la NASA Victor Glover, Christina Koch y Reid Wiseman, de la misión Artemis II, entregan un testigo ceremonial a los nuevos miembros de la tripulación de Artemis III Foto: RONALDO SCHEMIDT/AFP fotos

Avances técnicos para el desarrollo final

Los preparativos para este vuelo de prueba de dos semanas de duración avanzan según los plazos institucionales en diversos centros de desarrollo. Los ingenieros espaciales conectarán de forma definitiva el módulo de tripulación con el de servicio, integrando por primera vez el sistema de acoplamiento.

Paralelamente, los técnicos continúan con las revisiones por ultrasonido del escudo térmico y preparan la instalación de los cuatro motores principales RS-25 en la etapa central del cohete de lanzamiento.

El éxito de estas operaciones tecnológicas en la órbita baja resultará determinante para el futuro de la exploración espacial, debido a que los datos recolectados servirán para corregir los parámetros de Artemis IV. La cuarta misión, planificada inicialmente para el año 2028, tendrá la responsabilidad de ejecutar el primer descenso tripulado en el Polo Sur lunar, consolidando el camino que eventualmente facilitará el envío de los primeros seres humanos hacia Marte.